«Stop, tais-toi !» : Kylian Mbappé fait craquer un consultant de Canal+ !

Depuis quelques jours, les propos de Kylian Mbappé, tenus en zone mixte après la victoire à Oviedo jeudi soir, ne cessent d'être commentés. A tel point que pour Bruno Irles, s'en est trop, l'attaquant du Real Madrid doit désormais se taire.
Jeudi soir, alors qu'il débutait sur le banc pour son grand retour à la compétition contre Oviedo, Kylian Mbappé s'était présenté en zone mixte afin d'évoquer différents sujets, mais également en pointant du doigt son entraîneur Alvaro Arbeloa qui avait décidé de ne pas le titulariser. Et pour Bruno Irles, consultant Canal+, s'en est trop, Kylian Mbappé devrait désormais se taire.
Bruno Irles fracasse Kylian Mbappé
« C’est dommage. C’est dommage parce que la réponse, il l’a donné sur le terrain. Ok, il n’a pas débuté le match, et alors ? T’as trente minutes et il a répondu ! Il fait trente bonnes minutes, il donne un but, il participe. Voilà, stop, tais-toi ! Ton rôle c’est d’être joueur, t’as répondu sur le terrain que tu méritais plus de jouer que les autres peut-être. Ca fait super longtemps que tu n’as pas joué donc c’est normal que tu passes par l’épisode banc mais c’est un choix normal », lâche-t-il sur le plateau de Jour de Foot, avant d’en rajouter une couche.
«Voilà, stop, tais-toi !»
« Mais arrête-toi là, tu n’es pas obligé parce que là ça en remet. Ce qui me gêne c’est qu’en agressant l’entraîneur, il n’agresse pas que l’entraîneur. Ok l’entraîneur va partir, mais l’entraîneur c’est aussi tous les anciens du Real Madrid. Vous attaquez Arbeloa mais vous attaquez ceux qui sont proches d’Arbeloa et là non, ce n’est pas intelligent. Il n’arrive pas à rester dans son rôle de joueur coéquipier. C’est l’exemple, il sort après, Tais-toi juste, t’as répondu à la polémique des vacances, t’es revenu, t’as été décisif, t’as répondu sur le terrain, stop ! Le problème c’est qu’en en rajoutant à chaque fois, en voulant prendre une place médiatique ou une place en dehors du terrain… », ajoute Bruno Irles.