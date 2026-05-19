«Stop, tais-toi !» : Kylian Mbappé fait craquer un consultant de Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, les propos de Kylian Mbappé, tenus en zone mixte après la victoire à Oviedo jeudi soir, ne cessent d'être commentés. A tel point que pour Bruno Irles, s'en est trop, l'attaquant du Real Madrid doit désormais se taire.

Jeudi soir, alors qu'il débutait sur le banc pour son grand retour à la compétition contre Oviedo, Kylian Mbappé s'était présenté en zone mixte afin d'évoquer différents sujets, mais également en pointant du doigt son entraîneur Alvaro Arbeloa qui avait décidé de ne pas le titulariser. Et pour Bruno Irles, consultant Canal+, s'en est trop, Kylian Mbappé devrait désormais se taire.

Bruno Irles fracasse Kylian Mbappé « C’est dommage. C’est dommage parce que la réponse, il l’a donné sur le terrain. Ok, il n’a pas débuté le match, et alors ? T’as trente minutes et il a répondu ! Il fait trente bonnes minutes, il donne un but, il participe. Voilà, stop, tais-toi ! Ton rôle c’est d’être joueur, t’as répondu sur le terrain que tu méritais plus de jouer que les autres peut-être. Ca fait super longtemps que tu n’as pas joué donc c’est normal que tu passes par l’épisode banc mais c’est un choix normal », lâche-t-il sur le plateau de Jour de Foot, avant d’en rajouter une couche.