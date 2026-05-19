Zinedine Zidane : Sa prochaine équipe est annoncée par Robert Pirès !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pressenti pour venir remplacer Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane occupera bel et bien ce poste. Robert Pirès, son ancien coéquipier chez les Bleus, a vendu la mèche en interview au moment d’évoquer l’agent de Zidane dans les prochains mois.

Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France, c’est pour bientôt ! Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, l’ancien entraîneur du Real Madrid sera le successeur de Didier Deschamps au poste de sélectionneur national après la Coupe du Monde 2026, et un accord total a déjà été annoncé dans la presse. D’ailleurs, au moment d’évoquer son jubilé à Metz en octobre prochain dans les colonnes du Républicain Lorrain, Robert Pirès a confirmé que Zidane serait sélectionneur des Bleus à ce moment-là.

« Zidane sera sélectionneur » Le champion du Monde 98 a bien pris soin d’inviter ses anciens coéquipiers de l’équipe de France, et même Zinedine Zidane qui sera pourtant bien occupé à la tête des Bleus : « Ils ont pris note, que ce soit France 98 ou 2000. Tout le monde veut savoir si "Zizou" sera là, en tout cas je ferai le maximum pour qu'il soit sur la pelouse de Saint-Symphorien. Le 5 octobre, veille de mon jubilé, il y aura un match France-Belgique en Ligue des Nations. Je pense qu’il sera le sélectionneur. Cela dépend de lui et de son emploi du temps. Qu’il soit présent ou non, j’espère que tout le monde viendra », indique Robert Pirès, qui vend donc la mèche pour Zidane et les Bleus.