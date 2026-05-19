F1 - Ferrari : La succession de Lewis Hamilton relancée par... Max Verstappen ?

Pierrick Levallet

À 41 ans, Lewis Hamilton sait qu’il ne sera pas éternel en F1, et Ferrari en a également pris conscience. La Scuderia préparerait donc déjà sa succession et aurait quelques noms en tête pour le remplacer. Mais les plans de l’écurie italienne pourraient être chamboulés par un certain Max Verstappen.

Lewis Hamilton sait qu’il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. À 41, le septuple champion du monde est conscient qu’il n’est pas éternel. Ferrari serait également au courant, et préparerait ainsi déjà sa succession. Au sein de la Scuderia, plusieurs noms ont déjà circulé pour remplacer le Britannique. Mais tout pourrait bien être relancé par un certain Max Verstappen.

Ferrari garde un oeil sur Max Verstappen ? Comme le rapporte F1 Actu, les noms d’Oliver Bearman ou du jeune Rafael Camara ont été évoqués pour remplacer Lewis Hamilton. Seulement, la situation autour de Max Verstappen redistribuerait totalement les cartes. Le quadruple champion du monde n’a pas caché qu’il pourrait envisager un départ de Red Bull si jamais les résultats ne suivent plus. Ferrari garderait donc un œil très attentif sur le dossier et pourrait tenter un coup pour le recruter en cas de départ de Lewis Hamilton.