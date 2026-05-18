F1 : Charles Leclerc a «le potentiel» pour être Max Verstappen, le problème qui gâche tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent chez Ferrari depuis 2019, Charles Leclerc est l'un des meilleurs talents de sa génération. En Formule 1, il compte 8 victoires pour 52 podiums, un joli palmarès garni également de la deuxième place au classement des pilotes en 2022. Toujours régulier, il semble chaque année être en mesure de jouer les premiers rôles sans avoir les capacités de décrocher le titre. Pour Ralf Schumacher, être chez Ferrari ne l'aide pas.

A 28 ans, Charles Leclerc continue de briller en Formule 1 cette année. Le pilote monégasque a réalisé un début de saison honorable avec Ferrari, se classant meilleur pilote derrière les intouchables Mercedes. Mais voilà, Charles Leclerc n'a jamais réussi à être le meilleur pilote de la grille alors qu'il possède un potentiel très élevé. La faute peut-être à son équipe qui n'a pas les moyens de monter encore plus haut...

Leclerc champion du monde de Formule 1 ? Frère de l'illustre Michael Schumacher et également ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher suit toujours de près l'actualité du paddock. L'Allemand estime que Charles Leclerc fait preuve de grandes qualités au volant mais il n'est peut-être pas en mesure de les exploiter convenablement. « Si Leclerc peut devenir champion du monde ? Dans une McLaren, tout à fait, tout comme Norris l’année dernière, cela ne fait aucun doute. Est-il un Max Verstappen ? Non, il ne l’est pas. Mais je crois qu’il a le potentiel » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.