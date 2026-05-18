Coupe du monde 2026 : Les dernières informations troublantes sur Lamine Yamal

Absent depuis la fin avril à cause d’une blessure musculaire à la cuisse gauche, Lamine Yamal pourrait manquer le début de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon la presse étrangère, l’attaquant du FC Barcelone est incertain pour les deux premiers matches de la Roja.
Absent pour la fin de saison du FC Barcelone, Lamine Yamal s’est engagé dans une course contre la montre en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le crack espagnol, qui a été victime d’une blessure musculaire à la cuisse gauche le 22 avril face au Celta Vigo, devrait être apte à disputer le Mondial (11 juin-19 juillet) si l’on en croit le club catalan.
L’incertitude avant la Coupe du monde
« Il progresse bien. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde, déclarait l’entraîneur Hansi Flick en conférence de presse au début du mois. Il a plus de temps pour se remettre et revenir, et c’est ce qu’il souhaite ». Mais la situation ne serait pas aussi simple si l’on en croit la presse étrangère.
Lamine Yamal forfait pour le premier match de l’Espagne ?
D’après The Athletic, la Roja devra se passer de Lamine Yamal pour le début de sa Coupe du monde. Toujours en pleine convalescence, l’attaquant de 18 ans devrait être absent pour le premier match de la phase de groupes contre le Cap-Vert le 15 juin et reste très incertain pour la deuxième rencontre face à l'Arabie saoudite le 21 juin. La Fédération espagnole (RFEF) reste en contact avec Barcelone et Lamine Yamal pour faire le point sur son état, avec des visites régulières des membres de l’équipe médicale espagnole au domicile de la star.
En attendant, Lamine Yamal entend faire preuve de prudence avant le coup d’envoi de la compétition. « Je ne vais pas toucher un ballon jusqu’à la Coupe du monde », confiait-il ce week-end lors de l’étape espagnole de la Kings League à Barcelone.