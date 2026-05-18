Coupe du monde 2026 : Les dernières informations troublantes sur Lamine Yamal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent depuis la fin avril à cause d’une blessure musculaire à la cuisse gauche, Lamine Yamal pourrait manquer le début de la Coupe du monde 2026 organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Selon la presse étrangère, l’attaquant du FC Barcelone est incertain pour les deux premiers matches de la Roja.

Absent pour la fin de saison du FC Barcelone, Lamine Yamal s’est engagé dans une course contre la montre en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le crack espagnol, qui a été victime d’une blessure musculaire à la cuisse gauche le 22 avril face au Celta Vigo, devrait être apte à disputer le Mondial (11 juin-19 juillet) si l’on en croit le club catalan.

L’incertitude avant la Coupe du monde « Il progresse bien. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde, déclarait l’entraîneur Hansi Flick en conférence de presse au début du mois. Il a plus de temps pour se remettre et revenir, et c’est ce qu’il souhaite ». Mais la situation ne serait pas aussi simple si l’on en croit la presse étrangère.