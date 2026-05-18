Antoine Kombouaré : Les «gros soucis de santé» qui pourraient relancer son avenir au Paris FC

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En grande réussite au Paris FC, Antoine Kombouaré a fini la saison avec une victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain (2-1) au Stade Jean-Bouin. Après la rencontre, l’entraîneur de 62 ans s’est prononcé sur son avenir incertain dans la capitale, la faute à des « soucis de santé ».

Mission plus que réussie pour Antoine Kombouaré , qui avait le sourire ce dimanche soir après le dernier match de la saison du Paris FC , vainqueur à domicile du derby face au PSG (2-1). L’autre club de la capitale a finalement obtenu son maintien sans trembler, porté par l’entraîneur kanak, en grande réussite depuis sa nomination en février. Heureux dans la capitale, Kombouaré laisse néanmoins planer le doute quant à son venir, la faute à des « gros soucis de santé ».

« Demain (ce lundi), je vais rencontrer les dirigeants, on aura le temps de parler de tout ça. Car j’ai plein de questions. Et eux aussi… C’est vrai que j’ai des gros soucis de santé donc faut d’abord mettre ça en place, voir ce qu’on est capable de faire. On a des discussions importantes à avoir demain et après on aura la semaine pour réfléchir tranquillement », a confié Antoine Kombouaré dimanche soir, au micro de Ligue 1+.

« J’ai ma santé qui fait que je suis un peu en difficulté en ce moment »

« Bien sûr qu’il y a l’envie mais il faut faire attention. Moi j’ai ma santé qui fait que je suis un peu en difficulté en ce moment, mais j’ai serré les dents parce que le projet est tellement beau et surtout, il y a des garçons qu’il fallait remettre sur pied. Une équipe à qui il fallait donner confiance, a ajouté l’ancien coach du PSG. Aujourd’hui, ils ont montré toute l’étendue de leurs qualités. Nous, on les drive. Je ne suis pas toujours facile avec eux, mais moi je les aime comme mes enfants. Quand c’est bien, je sais le dire, et quand ça ne l’est pas, je le sais aussi. Ce qui est important, c’est ce qu’ils donnent sur le terrain, et je pense qu’ils sont heureux. »

Relancé sur sa santé, Antoine Kombouaré a confirmé qu'il faisait référence à ses problèmes aux genoux. En janvier dernier, l’entraîneur du Paris FC avait révélé souffrir d'une destruction complète du cartilage de ses articulations. Durant l’hiver, il s’était fait poser deux prothèses pour ne plus avoir de douleurs.