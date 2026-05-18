Samir Nasri en clash avec Didier Deschamps : La nouvelle anecdote qui va faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains joueurs passés par l’équipe de France ont gardé des rapports compliqués avec Didier Deschamps. C’est le cas de Samir Nasri, écarté de la sélection pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, son grand rêve. Invité d’une chaîne YouTube, l’ancien de l’OM a partagé une anecdote sur son ancien entraîneur.

Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, Samir Nasri en veut toujours au sélectionneur de l’équipe de France. « Il m’a n*qué mon rêve, déclarait l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City en 2023, dans l’émission Zack en Roue Libre. Mon truc c’était de jouer une Coupe du monde au Brésil en plus, le pays du foot. J’avais fait une saison de fou furieux, je me disais que j’allais aller au Brésil et que j’allais plier la Coupe du monde. J’y ai quand même cru. On venait d’être champion, j’avais marqué en finale (de la League Cup): il va me prendre. Quand j’ai vu le truc. C’est la Coupe du monde, un Graal, le summum. Je voulais la jouer. Quand tu vois les joueurs qui y vont, là, j’ai pété les plombs. Quand j’ai vu les mecs qui y sont allés à ma place, je me suis dit: lui, il se fout vraiment de ma gueule ».

La révélation de Nasri sur Deschamps Depuis les relations entre les deux hommes ne se sont pas arrangées, en témoigne cette anecdote dévoilée par Nasri. « Pascal Olmeta m'appelle pour faire un match caritatif, je lui dis avec plaisir. Il me dit que ça va être à Bollaert. Ok, tu peux compter sur moi. La veille du match, il m’appelle, j’étais en rendez-vous, je lui demande de me faire un message. Il me dit : "Je suis désolé de te dire ça, Didier Deschamps est le parrain de mon association et il a dit que si tu venais, il ne participerait pas au match », affirme Nasri, invité du podcast K-mel Alliance Ethnik.