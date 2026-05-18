Il fait comme Mbappé et Dembélé : La surprise avec Esteban Lepaul

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul a succédé aux stars du PSG en terminant la saison de Ligue 1 en tête du classement des buteurs. L’attaquant du Stade Rennais est le premier joueur n’évoluant pas dans la capitale à réaliser cette performance depuis onze années.

Esteban Lepaul a terminé cette saison sur une défaite, contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome (1-3), mais avec le trophée de meilleur buteur. L’attaquant de 26 ans a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche soir, inscrivant son 21e but. C’est mieux que Joaquin Panichelli (16), Mason Greenwood (16) et Folarin Balogun (13). Chez les joueurs du PSG, Bradley Barcola est le mieux placé, pointant à la huitième place du classement avec onze réalisations.

Lepaul met fin à la domination des attaquants du PSG Comme le souligne RMC, Esteban Lepaul est le premier joueur n’évoluant pas au Paris Saint-Germain à terminer en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 depuis la saison 2014-15, et les 27 réalisations d’Alexandre Lacazette. Depuis, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani (deux saisons de suite), Kylian Mbappé (six saisons de suite) et Ousmane Dembélé dominaient les autres joueurs du Championnat.