Il fait comme Mbappé et Dembélé : La surprise avec Esteban Lepaul

Après Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Esteban Lepaul a succédé aux stars du PSG en terminant la saison de Ligue 1 en tête du classement des buteurs. L’attaquant du Stade Rennais est le premier joueur n’évoluant pas dans la capitale à réaliser cette performance depuis onze années.
Esteban Lepaul a terminé cette saison sur une défaite, contre l’Olympique de Marseille au Vélodrome (1-3), mais avec le trophée de meilleur buteur. L’attaquant de 26 ans a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche soir, inscrivant son 21e but. C’est mieux que Joaquin Panichelli (16), Mason Greenwood (16) et Folarin Balogun (13). Chez les joueurs du PSG, Bradley Barcola est le mieux placé, pointant à la huitième place du classement avec onze réalisations.
Lepaul met fin à la domination des attaquants du PSG
Comme le souligne RMC, Esteban Lepaul est le premier joueur n’évoluant pas au Paris Saint-Germain à terminer en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 depuis la saison 2014-15, et les 27 réalisations d’Alexandre Lacazette. Depuis, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani (deux saisons de suite), Kylian Mbappé (six saisons de suite) et Ousmane Dembélé dominaient les autres joueurs du Championnat.
« Clôturer par cinq buts sur les cinq derniers matchs, c'est fantastique »
« Dans les buts inscrits, les plus durs sont le premier et le dixième, que je mets à Lens, dans une période où je n'étais pas au mieux. Il m'a vraiment remis du baume au coeur, surtout que j'ai réussi à enchaîner face à Paris (3-1) tout de suite après, confiait Esteban Lepaul dimanche soir, au micro de Ligue 1+. Le but est toujours de terminer fort les saisons. Au moment où j'ai pris la tête du classement à Brest (3-4, le 4 avril), j'avais un seul et unique objectif dans ma tête qui était de ne plus la lâcher. Et franchement, j'ai tout fait pour le garder. Il y avait des adversaires de haut-calibre derrière donc il fallait s'arracher. Clôturer par cinq buts sur les cinq derniers matchs, c'est fantastique. Recevoir ce trophée et marquer pour le dernier match, même si on n'a pas le résultat, c'est symbolique. Passer la barre des 20 buts, c'est parfait. »