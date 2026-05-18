Grégory Lorenzi à l’OM : Medhi Benatia donne son avis sur son successeur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il quitte officiellement ses fonctions ce lundi, au lendemain de la victoire de l’OM face à Rennes (3-1) lors du dernier match de la saison, Medhi Benatia s’est exprimé sur celui qui pourrait devenir son successeur : Grégory Lorenzi. S’il venait à se confirmer, il estime que ce serait un très bon choix de la part du club.

Comme annoncé samedi par le club, Medhi Benatia n’est plus le directeur du football de l’OM à compter de ce lundi 18 mai 2026. Deux ans et demi après son arrivée et à l’issue d’une saison qui se sera finalement conclue par une cinquième place à la suite de la victoire face à Rennes (3-1) dimanche, l’ancien international marocain quitte Marseille, possiblement pour rejoindre Al-Ittihad, même s’il a fait savoir qu’il avait besoin de se reposer et qu’il ne repartirait peut-être pas tout de suite sur un nouveau projet.

« Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club » Pour lui succéder en tant que directeur sportif à l’OM, un nom revient avec insistance ces derniers jours, celui de Grégory Lorenzi. Ce que n’a pas voulu confirmer Medhi Benatia, même s’il a tout de même fait les éloges de celui qui a passé les dix dernières années au Stade Brestois. « Grégory Lorenzi va me succéder ? Aucune idée ! J’ai entendu des choses. Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club. Pour moi, c’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits, c’est plus compliqué. Il a montré de très belles choses. Tout à l’heure on parlait des équipes qui ne lâchent jamais rien… Il faut aller jouer à Brest. On en a des souvenirs de là-bas. Tu peux gagner face à eux, mais ils sont toujours à 100%, tu sais que ce sera toujours difficile contre eux », a-t-il déclaré en zone mixte, dans des propos relayés par La Provence.