C’est officiel, l’OM se sépare de Medhi Benatia !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Medhi Benatia avait tenté de quitter l’OM, mais il avait finalement été rattrapé par Frank McCourt qui lui avait demandé de rester jusqu’à la fin de la saison. Alors que le club phocéen va disputer son dernier match de Ligue 1 contre le Stade Rennais dimanche soir, il a annoncé le départ du Marocain.

C’est un départ qui était prévu et il est maintenant officiel. Ce samedi, par le biais d’un communiqué, l’OM a annoncé le départ de Medhi Benatia, son directeur du football. « Après deux ans et demi au sein du club qui l’a formé en tant que joueur au début de sa carrière, Medhi Benatia quittera ses fonctions le 18 mai 2026. Revenu à Marseille fin 2023 en tant que conseiller sportif, il avait été nommé Directeur du Football début 2025. Tout au long de ses mandats au sein de l'Olympique de Marseille, il a travaillé quotidiennement pour le club, avec une implication sans réserve et le souci constant de porter haut les ambitions marseillaises. Son action a notamment été marquée par une deuxième place en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025, une gestion active du mercato ayant permis de valoriser le potentiel sportif du club, ainsi qu’une réorganisation du centre de formation, dont les premiers résultats se révèlent déjà très prometteurs. Medhi Benatia a su cultiver un leadership par la force de ses convictions et par sa capacité à entraîner ses équipes. Il a incarné, au quotidien, l'exigence et la combativité qui définissent ce club. L'Olympique de Marseille remercie Medhi Benatia pour son engagement et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière. »

« Ce lien restera gravé dans ma mémoire » Bien sûr, Medhi Benatia a tenu à s’exprimer sur le sujet. Le futur ancien directeur du football de l’OM a notamment remercié le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt. « Je suis revenu à l’OM avec l'envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu'il m'a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l'Olympique de Marseille de connaître le succès qu'il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement. »