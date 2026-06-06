Bertrand Latour valide déjà ce transfert préparé par le PSG : «Une très bonne recrue»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir remporté sa deuxième Ligue des Champions, le PSG ne compte pas en rester là. Visant désormais le triplé, le club de la capitale compte se renforcer cet été pour y arriver. Le mercato s’annonce animé à Paris et voilà qu’il est notamment question du possible transfert de Yan Diomandé. L’Ivoirien pourrait débarquer en provenance du RB Leipzig, un renfort d’ores et déjà validé par Bertrand Latour.

Pour ce mercato estival, le PSG vise plusieurs renforts. Dans le secteur offensif, le club de la capitale aimerait notamment faire venir un nouvel ailier. Pour cela, on regarderait du côté de Leipzig et un certain Yan Diomandé. A 19 ans, l’international ivoirien qui s’apprête à disputer la Coupe du monde aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos. Mais voilà que Diomandé ne sera pas donné. Si le PSG le veut, il faudra sortir le chéquier étant donné qu’il est question d’un potentiel transfert à 100M€.

« J’aime le PSG depuis petit » On parle donc beaucoup en ce moment d’une arrivée de Yan Diomandé au PSG. Et voilà que le principal intéressé a pris la parole sur ce sujet. En effet, en conférence de presse, le joueur du RB Leipzig a fait savoir à propos du PSG : « Mon avenir ? J’ai une équipe qui s’occupe de ça. J’essaie de rester le plus concentré possible. J’aime le PSG depuis petit. Je crois que mon père était supporter du PSG. Mais je ne me projette pas sur l’avenir, je reste concentré sur la Coupe du Monde. On verra ce qu’il va se passer par la suite ».