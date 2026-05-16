Mercato - OM : Un journaliste annonce un jackpot à 80M€ pour le transfert de Greenwood !

Alexis Brunet

Encore une fois cette saison, Mason Greenwood s’est imposé comme le meilleur joueur de l’OM, mais la saison prochaine le club phocéen va sans doute devoir faire sans lui. En effet, l’Anglais voudrait s’en aller, mais à en croire le journaliste Mathieu Grégoire, Marseille pourrait toucher le jackpot en cas de vente de son attaquant, car un transfert à 80M€ pourrait voir le jour.

Comme c’est souvent le cas à l’OM, le mercato estival risque d’être très mouvementé. Tout d’abord, le club phocéen va voir arriver un nouveau directeur sportif, qui devrait être Grégory Lorenzi. Il prendra la suite de Medhi Benatia et il aura beaucoup de travail. Après une saison plus que décevante, beaucoup de joueurs vont quitter la formation olympienne et il faudra donc leur trouver des remplaçants, avec, qui plus est, des moyens financiers limités.

Greenwood veut quitter l’OM Au rayon des départs, l’OM pourrait entre autres perdre son meilleur buteur. Arrivé en 2024 à Marseille, Mason Greenwood voudrait mettre fin à son passage dans le sud de la France cet été. Un vrai coup dur pour la formation olympienne, car l’Anglais est l’atout offensif numéro un marseillais. D’après certaines sources, son entourage serait d’ailleurs déjà en négociations avec des clubs européens, mais également du Golfe.