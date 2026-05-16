Mercato - OM : Benjamin Pavard, le clash qui a décidé son avenir

Axel Cornic

Parmi les recrues phare de l’été dernier, Benjamin Pavard n’a pas su convaincre au cours de cette saison, un peu à l’image de toute l’équipe. Ainsi, l’Olympique de Marseille aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat à 15M€ présente dans son contrat et l’international français devrait donc retourner en Italie à l’Inter, où il n’a pourtant plus sa place.

C’est une des nombreuses déceptions de la saison marseillaise. L’OM et Benjamin Pavard avaient tout à gagner, avec le défenseur qui pouvait notamment se relancer à un an de la Coupe du monde et briller sous les yeux de Didier Deschamps. Finalement, rien n’est allé comme prévu, puisque le club marseillais ainsi que son joueur qui ont connu un échec total.

« Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester » Rapidement, on a compris que les deux ne continueraient pas ensemble. Et la rumeur a pris de l'ampleur au fil des mois, avant d’être confirmée par plusieurs sources assez solides. « Concernant Pavard, Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter. Pour l'instant, Marseille n'a pas entamé les démarches pour lever l'option d'achat » avait annoncé il y a quelques semaines Fabrizio Romano, ajoutant également que du côté de l’Inter on ne voulait également pas de lui. « Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester ».