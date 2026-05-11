Benjamin Pavard : Le scénario qui pourrait le faire rester à l'OM

Axel Cornic

Au cours de ce qui restera finalement le dernier mercato estival du duo Benatia-Longoria, il a été l’une des recrues phare. Benjamin Pavard avait tout pour réussir à l’Olympique de Marseille, mais le résultat est très décevant, avec son option d’achat qui ne devrait même pas être levée. Mais son avenir pourrait encore connaitre quelques rebondissements...

A quelques semaines du mercato estival, on ne se demande pas qui va rejoindre l’OM, mais plutôt qui va le quitter. Avec l’énorme révolution qui s’annonce, personne n’est à l’abri à Marseille et c’est surtout le cas pour les stars de l’équipe. Elles devraient en effet être nombreuses à quitter le club, surtout sans la Ligue des Champions qui semble être devenu un objectif inatteignable.

« Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter, mais le club va changer d'entraîneur et de directeur sportif » L’un des premiers candidats au départ à quelques semaines du mercato semble être Benjamin Pavard, prêté l’été dernier par l’Inter. L’OM aurait décidé de ne pas lever son option d’achat fixée à 15M€ et le défenseur devrait donc retrouver les Nerazzurri... même si la situation pourrait changer ! « Concernant Pavard, Marseille n'a actuellement aucune intention de le recruter, mais le club va changer d'entraîneur et de directeur sportif » a expliqué Fabrizio Romano, dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, laissant donc entendre que l'international français pourrait finalement rester.