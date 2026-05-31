Mercato : Après s’être annoncé à l’OM la saison prochaine, un joueur va retourner sa veste ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de West Ham, Emerson Palmieri est une des rares satisfactions de la saison de l’OM, où il a laissé entendre qu’il serait toujours pour l’exercice 2025-2026. Toutefois, l’international italien serait dans le viseur de la Juventus et retrouver Luciano Spalletti, qu’il a connu à l’AS Rome, pourrait l’intéresser.

« Si le club veut que je reste, alors je serai là. » Après le dernier match de la saison et la victoire face au Stade Rennais (3-1), synonyme de qualification en Ligue Europa, Emerson Palmieri a assuré qu’il serait toujours à l’OM à la reprise, si le club veut encore de lui. Nul doute que Marseille aimerait repartir avec le latéral gauche âgé de 31 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 et qui sort d’un exercice 2025-2026 plutôt réussi malgré les difficultés de son équipe.

Emerson et la tentation de retrouver Spalletti à la Juventus ? À moins qu’une opportunité intéressante ne donne des envies d’ailleurs à Emerson Palmieri et d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, cela pourrait être le cas. En effet, la Juventus en aurait fait une de ses cibles afin de renforcer son couloir gauche. Une piste qui s’explique par l’avenir incertain d’Andrea Cambiaso (26 ans), tandis que Filip Kostic (33 ans) est en fin de contrat et que Juan Cabal (25 ans) pourrait lui aussi s’en aller. Chez les Bianconeri, Emerson Palmieri retrouverait Luciano Spalletti, qui le voulait déjà à Naples, son ancien entraîneur à l’AS Rome et, selon le quotidien italien, il quitterait sûrement l’OM avec plaisir pour de nouveau évoluer sous ses ordres.