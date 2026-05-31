Lucas Chevalier : Un rendez-vous décisif programmé pour son avenir avec le PSG

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato estival pour remplacer Gian luigi Donnarumma, Lucas Chevalier n’a pas du tout convaincu au Paris Saint-Germain. Le Français a perdu sa place de titulaire dans les cages et désormais on se demande même s’il ne va pas déjà quitter le club, avec Luis Campos qui aurait l’intention de recruter un nouveau gardien de but.

Il était annoncé comme l’avenir du football français au poste de gardien. Il faut dire que pour son âge, Lucas Chevalier a montré d’excellentes choses avec son club formateur du LOSC. Mais la marche était peut-être trop haute au PSG, qui a tout de même dépensé près de 50M€ pour s’attacher ses services. Il a en effet été l’une des grandes déceptions de la saison et on ne l’a plus vu depuis le début d’année 2026.

Lucas Chevalier, déjà la fin ? Désormais, un seul scénario semble se préciser pour lui, avec un départ du PSG un an après son arrivée. Car Matveï Safonov est devenu un titulaire indiscutable et Luis Enrique semble même préférer le jeune Renato Marin à l’international français. Et pour ne rien arranger, plusieurs sources assurent que Luis Campos souhaiterait recruter un nouveau gardien de but, avec plusieurs noms qui sont déjà évoqués au PSG. S’il souhaite jouer, Lucas Chevalier a donc tout intérêt à se trouver un nouveau club.