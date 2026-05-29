Un nouveau gardien annoncé au PSG : «Chevalier a peut-être demandé à partir» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes, voilà que le PSG serait déjà sur le point sur boucler sa première recrue de l’intersaison. En effet, comme L’Equipe l’a révélé, le club de la capitale devrait mettre la main sur un jeune gardien espagnol dont le nom n’a pas filtré. Une arrivée qui va pousser Lucas Chevalier ? Voilà que ça pourrait se passer autrement au PSG.

Cet été, il devrait y avoir du mouvement au PSG avec des nouvelles têtes au sein de l’effectif de Luis Enrique. Alors qu’on parle d’un intérêt du club de la capitale pour Julian Alvarez ou Yan Diomandé, voilà que la première recrue estivale pourrait être… un gardien. En effet, à en croire les informations de L’Equipe, Luis Campos aurait considérablement avancé sur la signature d’un jeune gardien espagnol dont le nom n’a pas filtré. Forcément, avec cette arrivée annoncée d’un nouveau portier, des questions se sont immédiatement posées sur l’avenir de Lucas Chevalier.

« Le PSG garde que des gens qui ne veulent rester dans le projet » Arrivé il y a un an au PSG en tant que numéro 1, Lucas Chevalier est aujourd’hui la doublure de Matvey Safonov. Va-t-il continuer à accepter un tel rôle ? Avec l’arrivée de ce nouveau gardien, le Français pourrait être poussé vers la sortie. A moins que ce soit lui qui aurait décidé de partir et le PSG a alors réagi pour le remplacer. Telle est la possibilité évoquée par Dominique Sévérac sur le plateau de L’Equipe du Soir : « Une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier ? Je ne suis pas d’accord, c’est peut-être lui qui a demandé à partir et donc eux qui vont au coup après car il faut 3 gardiens. Donc ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle si Chevalier a dit qu’il ne voulait pas continuer à vivre dans cette situation où il n’est pas numéro 1. Le PSG garde que des gens qui ne veulent rester dans le projet ».