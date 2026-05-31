PSG - Départ de Mbappé : L’hommage de Thierry Henry à Luis Enrique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent à Budapest samedi à l’occasion de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.), Thierry Henry a salué le travail de Luis Enrique et son apport pour le football français. Le consultant de CBS Sports a également évoqué le départ de Kylian Mbappé il y a maintenant deux ans et quand le technicien espagnol assurait que son équipe serait encore meilleure une fois qu’il serait parti.

Ambassadeur d’Arsenal, Thierry Henry est celui qui a amené le trophée de la Ligue des champions en compagnie de Presnel Kimpembe samedi soir, avant le début de la finale face au PSG (1-1, 4-3 aux t.a.b.). L’ancien attaquant de l’équipe de France a également tenu son rôle de consultant et n’a pas manqué de féliciter Luis Enrique quand ce dernier s’est présenté sur le plateau de CBS Sports après le sacre de son équipe.

« Après le départ de Mbappé, vous avez dit que votre équipe serait meilleure » « Après le départ de Mbappé, vous avez dit que votre équipe serait meilleure, qu'elle évoluerait en tant qu'équipe et qu'elle gagnerait en équipe. Vous ne vous êtes pas contenté de le dire, vous l'avez fait, et vous l'avez refait. J'ai déjà dit que les gens confondent parfois arrogance et confiance en soi », a notamment déclaré Thierry Henry. Une référence aux propos de Luis Enrique en février 2024, quand le départ de Kylian Mbappé en fin de saison a été acté et que le technicien espagnol avait assuré : « Si tout se passe bien, je suis convaincu qu’on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année, j’en suis convaincu, tant en défense qu’en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique. »