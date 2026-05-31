Blessure d’Ousmane Dembélé : L’annonce rassurante de l’attaquant du PSG avant de rejoindre l’équipe de France

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive samedi face à Arsenal, Ousmane Dembélé va maintenant se projeter sur la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. S’il y avait un peu d’inquiétude en raison de sa sortie avant les prolongations, l’attaquant du PSG ne s’est pas blessé et souffrait simplement de crampes.

Mené très rapidement au score (5e) avant d’égaliser sur penalty par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé (64e), c’est aux tirs au but que le PSG est allé chercher sa deuxième Ligue des champions consécutive samedi face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Pour les prolongations, les Parisiens n’ont d’ailleurs pas pu compter sur leur Ballon d’Or, remplacé dans le temps additionnel de la seconde période par Gonçalo Ramos.

De simples crampes pour Ousmane Dembélé De quoi inquiéter à quelques jours du début de la Coupe du monde 2026 que l’attaquant âgé de 29 ans disputera avec l’équipe de France, comme ses coéquipiers du PSG Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery. Si on pouvait redouter une nouvelle blessure, Ousmane Dembélé, qui a lui-même demandé à être remplacé, s’est voulu rassurant au micro de Canal+, expliquant : « C’étaient des crampes. À la 80e minute, c’était chaud. Tout le monde, je pense, a eu des crampes à la fin. »