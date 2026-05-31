NBA : Après avoir réalisé son rêve, Victor Wembanyama finit en larmes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le match 7 entre le Thunder et les Spurs était très attendu. On sait désormais qui affrontera les Knicks en Finales NBA. Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont ainsi réussi à prendre le meilleur sur OKC et son MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Un exploit suite auquel Wemby a fini en larmes sur le parquet. Il faut dire que c’est un rêve qui se réalise pour le Français.

A l’Ouest, les deux meilleures équipes de la saison s’affrontaient en finale de la Conférence. Et comme prévu, l’affrontement entre le Thunder et les Spurs a été très accroché et c’est terminé au match 7. Celui-ci avait lieu dans la nuit de samedi à dimanche et le vainqueur rejoindrait donc les Knicks en Finales NBA. Shai Gilgeous-Alexander contre Victor Wembanyama et à ce petit jeu, c’est bien le Français qui a réussi à mener sa franchise au bout. En effet, San Antonio s’est imposé sur le parquet d’Oklahoma City (103-111). De quoi faire vivre une émotion forte à Wembanyama à l’issue de la rencontre.

« Un jour incroyable, la réalisation d'un rêve » En effet, ayant amené les Spurs en Finales NBA, Victor Wembanyama a fini en larmes après le match. Des images qui n’ont pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux. Interrogé sur ces émotions, le Français a alors expliqué, rapporté par L’Equipe : « Réussir cet objectif, un rêve d'enfant et avoir une vraie chance de gagner ce titre. Une vraie chance de réaliser ce rêve. On ne sait jamais quand la chance repassera. Mais le jour où on va gagner ce titre, je parle pour moi, ce sera un jour incroyable, la réalisation d'un rêve. C'est dur de trouver les mots. C'est presque comme si c'était le vrai but de ma vie ».