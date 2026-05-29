Wembanyama et les Spurs sauvés : «On a fait confiance aux dieux du Basket»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La nuit dernière, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont réussi à recoller à 3-3 dans la finale de conférence Ouest face au Thunder d’Oklahoma City. Alors qu’un match 7 légendaire se prépare dans cette série, le pivot français a livré ses ressentis après cette belle performance des siens.

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio sauvés. Menés dans cette finale de conférence Ouest, les joueurs de la franchise texane ont réussi à recoller à 3-3 grâce à une victoire importante la nuit dernière (118-91). Ce succès laisse l’occasion à la bande à Wembanyama de disputer un match 7 qui risque d’être sous haute tension dans la nuit de samedi à dimanche du côté d’Oklahoma City. En attendant, le génie français a tout simplement tenu à savourer cette victoire, lui qui a été auteur de 28 points et de 10 rebonds notamment.

« On a fait confiance aux dieux du basket » « On s’est montrés réguliers, et on a fait exactement ce qui était attendu. On a fait confiance aux dieux du basket […]. Et le banc a parfaitement répondu. Du 1er au 15e joueur, tout le monde a contribué. On a livré un gros effort défensif ce soir […]. On a joué ensemble, on s’est passé la balle, et on s’en est remis au plan de jeu », a ainsi confié Victor Wembanyama en conférence de presse d’après-match.