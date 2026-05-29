Dembélé et Kvaratskhelia : Le PSG a «de la chance de les avoir», le bel hommage de Marquinhos avant Arsenal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine parisien Marquinhos n’a pas manqué de rendre un très bel hommage à Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, les deux hommes forts de Paris sur cette campagne de C1.

Le PSG peut encore plus marquer l’histoire de son empreinte. Le champion d’Europe remet son titre en jeu ce samedi soir face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Marquinhos le sait, pour espérer remporter une deuxième C1 consécutive, les hommes de Luis Enrique devront compter sur un Ousmane Dembélé ainsi que sur un Khvicha Kvaratskhelia en forme. Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine du PSG a rendu un bel hommage aux deux stars de l’attaque.

« Ousmane et Kvara font une saison incroyable, on a besoin de ces leaders » « Le danger vient de partout, c'est la force de notre équipe. On a des attaquants qui peuvent jouer au milieu, savent défendre, ont une bonne entente, ont une mobilité... C'est ça l'équipe que Luis Enrique a construite. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les titulaires, tout le monde a un impact. On a une équipe complète. Ousmane et Kvara font une saison incroyable, on a besoin de ces leaders pour répondre dans les moments décisifs comme demain. On a de la chance de les avoir avec nous, se donnent à fond. Je le dis au nom de tous les supporters aussi, quand ils les voient jouer. Ils donnent tout et pour cela ces deux joueurs méritent d'être aussi exposés et mis en avant », affirme ainsi le numéro 5 et capitaine du PSG.