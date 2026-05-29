L'équipe de France favorite à la Coupe du monde ? Deschamps hausse le ton avant le grand départ

Cet été, l’équipe de France tentera de remporter sa troisième Coupe du Monde. Faisant partie des favoris, les Bleus peuvent faire rougir d’autres nations avec leur effectif. Mais interrogé à ce sujet, Didier Deschamps a décidé d’apporter un peu de nuance à cette analyse. Explications.
Finaliste malheureuse de l’édition 2022, l’équipe de France a une revanche à prendre. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, Didier Deschamps espère pouvoir faire triompher la bande à Kylian Mbappé aux Etats-Unis. Avec des joueurs comme Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, ou encore Désiré Doué, la France dispose d’une armada offensive très impressionnante. Forcément, les Bleus sont annoncés comme favoris de cette compétition. Mais pour Didier Deschamps, d’autres nations sont également en capacité de performer sur ce mondial 2026.
« Est-ce qu'on est supérieurs à d'autres nations ? »
Interrogé au sujet de la puissance de frappe de son équipe, Deschamps a tenu à calmer les ardeurs. « Je vois que d'autres sélectionneurs disent que l'équipe de France a deux équipes... Je ne veux pas refuser le fait qu'on fasse partie des favoris. Mais est-ce qu'on est supérieurs à d'autres nations ? Il y a 7-8 équipes qui ont cette ambition, une seule y arrivera », a ainsi confié le sélectionneur français en conférence de presse.
« Il y a un mot important : c'est l'humilité »
Mais cela n’empêche pas Didier Deschamps de manquer d’ambition sur cette Coupe du Monde avec les Bleus : « Ce n'est pas fuir, l'ambition est essentielle. Il y a un mot important : c'est l'humilité. Sur le papier il y a des choses, mais dans le foot il suffit de faire un peu moins pour le payer cher. Nos adversaires ont beaucoup de qualité. Notre groupe aussi. Je ne veux pas diminuer l'Irak. Le Sénégal et la Norvège sont de très bonnes nations », a ainsi conclu celui qui laissera très probablement le flambeau à Zinedine Zidane à l’issue de la compétition…