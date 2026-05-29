Kylian Mbappé : «Tu vas à la plage ?», la scène amusante avec Rayan Cherki

Ce vendredi, Kylian Mbappé a rejoint Clairefontaine afin de débuter sa préparation à la Coupe du Monde avec l’équipe de France. L’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué de taquiner l’un de ses jeunes coéquipiers chez les Bleus à son arrivée dans le groupe de Didier Deschamps. Explications.
À 27 ans, Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa troisième Coupe du Monde. Le numéro 10 et capitaine de l’équipe de France a vécu une saison très compliquée avec le Real Madrid. Forcément, le Bondynois aura à cœur de se rattraper avec les Bleus sur ce mondial aux Etats Unis. En attendant d’entamer sa préparation dans le groupe de Didier Deschamps, Kylian Mbappé a débarqué à Clairefontaine ce vendredi matin.
Mbappé se moque de la tenue de Rayan Cherki
Dans des images diffusées par El Chiringuito sur les réseaux sociaux, on y voit le capitaine français venir saluer ses coéquipiers. Au moment de venir dire bonjour à Rayan Cherki, Kylian Mbappé n’a pas manqué de taquiner le jeune prodige de Manchester City sur ses vêtements. En rigolant après avoir aperçu la tenue de Cherki, la star du Real Madrid lui a lancé « tu vas à la plage ou quoi ? ». Hilare, Mbappé a ensuite enlacé son jeune coéquipier évoluant de son côté à Manchester City. Une scène amusante, qui démontre déjà un bon état d’esprit chez les Bleus.
Deschamps rassurant concernant son capitaine
De son côté, Didier Deschamps a tenu à rassurer les journalistes concernant l’état de forme de Kylian Mbappé, qui a connu une saison très compliquée en club. « Ça peut arriver au cours d’une saison. J’ai parlé avec d’autres joueurs dont la fin de la saison n’a pas été très agréable. C’est le cas de Kylian ou Aurélien avec le Real Madrid. La parenthèse est fermée. C’est bien aussi pour les joueurs d’avoir un contexte qui n’est pas le même, là c’est une Coupe du monde, ils sont tous prêts », a ainsi confié le sélectionneur tricolore.