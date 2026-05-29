Clash avec le RN : «Il devrait s'inspirer de Zidane», Platini conseille Mbappé !

Interrogé dernièrement, Kylian Mbappé a pris position contre le RN, répondant cash à Jordan Bardella, qui estime qu'il n'est pas légitime pour donner son avis. Invité à réagir à ce clash, Michel Platini a conseillé au capitaine de l'équipe de France de s'inspirer de Zinedine Zidane pour sa communication.

« Ma réponse à Jordan Bardella, président du Rassemblement National, qui pense que je ne suis pas légitime pour prendre position ? Les gens pensent parfois que parce que tu as de l'argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde », a déclaré Kylian Mbappé , le numéro 10 du Real Madrid.

«Il faut faire attention»

Lors d'un entretien accordé à RTL, Michel Platini s'est prononcé sur la communication de Kylian Mbappé. D'après le triple Ballon d'Or (1983, 1984 et 1985), son compatriote français a tout intérêt à prendre exemple sur Zinedine Zidane. « Kylian fait complètement son boulot. Il est passé de moins joueur à plus buteur, réalisateur. Ça fait deux années de suite qu'il est meilleur buteur en Espagne. On est très durs avec Kylian Mbappé, mais on est plus durs sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. Il a raison de prendre position quand il n'est pas avec le brassard ou avec le maillot de l'équipe de France. S'il est à Madrid ou ailleurs, il peut prendre position politiquement, mais avec le brassard et le maillot de l'équipe de France, tu joues pour tous les Français. C'est difficile de prendre position. Il peut prendre position, bien au contraire. C'est bien si les gens intelligents prennent position sur les faits de la société. Les footballeurs ne sont pas forcément des abrutis, il y en a qui sont un peu intelligents quand même. Je lui dirais que la situation, la communication ou les réseaux sociaux font qu'il devrait s'inspirer un peu de ce qu'ont fait Zidane, Messi ou Ronaldo qui ne prennent position sur pas grand-chose. Dès que tu vas prendre position, tu vas te fâcher avec la moitié de la Terre. Il faut faire attention et essayer de parler sans rien dire. Les sportifs sont des personnes connues et quand les personnes connues prennent position, elles sont critiquées. Il doit peut-être un peu parler moins, à moins d'assumer tout ce que l'on dit. Et Kylian l'assume », a jugé Michel Platini.