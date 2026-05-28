«Kylian Mbappé a pas mal changé» : Jérôme Rothen préfère largement Ousmane Dembélé !

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé a été remplacé par Ousmane Dembélé qui a clairement pris le rôle de patron à Paris, dans un rôle bien évidemment différent. Interrogé sur sa préférence entre les deux attaquants de l'équipe de France, Jérôme Rothen n'hésite d'ailleurs pas une seconde.
Durant l'été 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de s'engager libre avec le Real Madrid, laissant un vide important au sein du club parisien. Un vide qui a toutefois été comblé par Ousmane Dembélé. Bien qu'il ait mis quelques mois avant d'assumer parfaitement son nouveau rôle de leader à Paris, l'ancien Rennais a porté le PSG vers un premier sacre en Ligue des champions à l'issue d'une saison qui lui a permis de décrocher son premier Ballon d'Or. Deux trophées après lesquels Kylian Mbappé court toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jérôme Rothen préfère l'actuel joueur du PSG au capitaine de l'équipe de France.
Rothen a tranché entre Dembélé et Mbappé
« Je ne dis pas ça parce que j'ai fait Ousmane en interview là dernièrement. Je trouve qu'il est d'une simplicité en dehors des caméras et en dehors du terrain, bien sûr. J'ai côtoyé les deux, je suis plus Ousmane », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE avant de justifier son choix.
«Ousmane a beaucoup d'humilité»
« Alors après, ça ne veut pas dire que Kylian est infecte et que je ne le supporte pas. Mais je trouve quand même qu'il a pas mal changé et qu'Ousmane, même avec un Ballon d'Or il aurait pu s'envoyer en l'air, ne plus toucher terre. Et au contraire, je crois qu'il a beaucoup d'humilité », ajoute Jérôme Rothen. Un avis tranché mas pas surprenant compte tenu du discours tenu ces derniers mois au sujet de Kylian Mbappé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC.