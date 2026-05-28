«Kylian Mbappé a pas mal changé» : Jérôme Rothen préfère largement Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il a quitté le PSG, Kylian Mbappé a été remplacé par Ousmane Dembélé qui a clairement pris le rôle de patron à Paris, dans un rôle bien évidemment différent. Interrogé sur sa préférence entre les deux attaquants de l'équipe de France, Jérôme Rothen n'hésite d'ailleurs pas une seconde.

Durant l'été 2024, Kylian Mbappé quittait le PSG afin de s'engager libre avec le Real Madrid, laissant un vide important au sein du club parisien. Un vide qui a toutefois été comblé par Ousmane Dembélé. Bien qu'il ait mis quelques mois avant d'assumer parfaitement son nouveau rôle de leader à Paris, l'ancien Rennais a porté le PSG vers un premier sacre en Ligue des champions à l'issue d'une saison qui lui a permis de décrocher son premier Ballon d'Or. Deux trophées après lesquels Kylian Mbappé court toujours. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jérôme Rothen préfère l'actuel joueur du PSG au capitaine de l'équipe de France.

Rothen a tranché entre Dembélé et Mbappé « Je ne dis pas ça parce que j'ai fait Ousmane en interview là dernièrement. Je trouve qu'il est d'une simplicité en dehors des caméras et en dehors du terrain, bien sûr. J'ai côtoyé les deux, je suis plus Ousmane », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur le site de L'EQUIPE avant de justifier son choix.