Mercato : Indésirable, un joueur de l’OM s’est mis d’accord avec un autre club

Alors qu’il doit se séparer de plusieurs joueurs d’ici à la fin du mois de juin afin d’équilibrer ses comptes, l’OM a peut-être trouvé une porte de sortie à un des plus gros salaires de son effectif : Geoffrey Kondgobia. Dans le viseur de Sunderland, le milieu de terrain âgé de 33 ans se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le club anglais.
Présent dans le Super Moscato Show sur RMC la semaine dernière, le journaliste Florent Germain a indiqué que l’OM espérait vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin, afin d’échapper à des sanctions de la part de la DNCG. En ce sens, deux joueurs sont « très probablement sur le départ », Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2028.
Kondogbia aurait un accord avec Sunderland
L’OM aimerait également se séparer de certains de ses gros salaires, comme ceux de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondgobia (33 ans), d’autant plus qu’ils n’ont plus qu’un an de contrat. En ce qui concerne l’international centrafricain (21 sélections), une solution a peut-être déjà été trouvée. Media Foot évoquait un intérêt de Sunderland, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine, et indique ce jeudi que les deux parties auraient même déjà trouvé un accord.
Officialisation imminente pour Lorenzi
Encore faut-il que les Black Cats s’entendent avec l’OM et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi. Attendue depuis plusieurs jours, l’arrivée de l’ancien directeur sportif de Brest est imminente. Selon Foot Mercato, il a déjà signé son contrat et le club devrait bientôt communiquer à ce sujet. Le Corse âgé de 42 ans a du pain sur la planche, entre les ventes de plusieurs joueurs attendues dans les prochaines et la recherche d’un nouvel entraîneur, même si la piste menant à Bruno Genesio semble déjà bien engagée.