Mercato : Indésirable, un joueur de l’OM s’est mis d’accord avec un autre club

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit se séparer de plusieurs joueurs d’ici à la fin du mois de juin afin d’équilibrer ses comptes, l’OM a peut-être trouvé une porte de sortie à un des plus gros salaires de son effectif : Geoffrey Kondgobia. Dans le viseur de Sunderland, le milieu de terrain âgé de 33 ans se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le club anglais.

Présent dans le Super Moscato Show sur RMC la semaine dernière, le journaliste Florent Germain a indiqué que l’OM espérait vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin, afin d’échapper à des sanctions de la part de la DNCG. En ce sens, deux joueurs sont « très probablement sur le départ », Leonardo Balerdi (27 ans) et Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans), tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2028.

Kondogbia aurait un accord avec Sunderland L’OM aimerait également se séparer de certains de ses gros salaires, comme ceux de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) et Geoffrey Kondgobia (33 ans), d’autant plus qu’ils n’ont plus qu’un an de contrat. En ce qui concerne l’international centrafricain (21 sélections), une solution a peut-être déjà été trouvée. Media Foot évoquait un intérêt de Sunderland, qui disputera la Ligue Europa la saison prochaine, et indique ce jeudi que les deux parties auraient même déjà trouvé un accord.