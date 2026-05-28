Julian Alvarez : L'Atlético a choisi le PSG pour son transfert !

Amadou Diawara

Malgré son échec lors de l'été 2024, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi compte revenir à la charge cet été pour boucler le transfert de Julian Alvarez. Si le FC Barcelone est également sur la piste de l'international argentin, l'Atlético de Madrid préférerait le vendre au PSG lors du prochain mercato.

Lors de la saison 2023-2024, Julian Alvarez était barré par la concurrence d'Erling Haaland à Manchester City. Conscient de la situation de l'attaquant de 26 ans, le PSG a tenté de le recruter. Toutefois, Julian Alvarez a préféré migrer vers l'Espagne du côté de Madrid. En effet, l'international argentin a été transféré pour une somme proche de 75M€ à l'Atlético, où il a paraphé un bail de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 2030.

«L'Atleti veut l'envoyer au PSG» Si le PSG a été snobé par Julian Alvarez il y a deux ans, Luis Campos n'aurait pas pour autant tiré un trait définitif sur lui. En effet, le conseiller football parisien aurait réactivé la piste menant à l'avant-centre argentin. Toutefois, le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone sur ce dossier. Mais heureusement pour le club de la capitale, l'Atlético préférerait envoyer son numéro 19 au Parc des Princes de Paris, plutôt qu'au Camp Nou catalan. « L'Atleti veut l'envoyer au PSG », a révélé Josep Pedrerol à El Chiringuito.