RC Lens - Pierre Sage courtisé par deux clubs : Les noms sont annoncés sur RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Coupe de France avec le RC Lens, Pierre Sage ne s’interdit pas de quitter le nord de la France après cette saison historique pour le club artésois. Selon le journaliste Fabrice Hawkins, deux clubs étrangers s’intéresseraient à l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Depuis quelques jours, Pierre Sage fait durer le suspense quant à son avenir au RC Lens. « L’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu on est sur une grosse tendance lensoise quand même », confiait-il cette semaine dans l’After Foot, avant d’ajouter : « J’ai quand même plutôt bien fonctionné cette année et j’ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là et de ne pas décevoir. Je sais aussi qu’un départ serait une déception pour certaines personnes, c’est vraiment un sentiment mitigé. Je suis quand même très attaché aux gens de ce club. C’est pour ça que je me pose aussi beaucoup de questions. »

« Pierre Sage est dans la short-list » Prêt à rester au RC Lens, qui vient de remporter la première Coupe de France de son histoire, Pierre Sage semble malgré tout à l’écoute des offres, et deux clubs seraient prêts à l’enrôler. « Il y a un entraîneur qui intéresse énormément Crystal Palace, c’est Pierre Sage. Il y a aussi un autre club européen, c’est Francfort. Sage est dans la short-list », a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins ce mercredi soir dans l’After Foot.