Mercato - Le PSG va bien tenter Akliouche : Une seule condition pour le transfert ?

Amadou Diawara

S'il a recalé Liverpool l'été dernier, Bradley Barcola pourrait se laisser tenter par un transfert en Premier League cet été. Dans un tel scénario, le PSG se tournerait vers Maghnes Akliouche. Tombé sous le charme du joueur de l'AS Monaco, les Parisiens auraient prévu de se jeter sur lui en cas de départ en attaque cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche pourrait changer de club cet été. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait emballé par l'idée de recruter l'international français lors de ce mercato estival. Toutefois, les hautes sphères parisiennes n'activeront la piste menant à l'attaquant de 24 ans que si, et seulement, si l'un de leurs attaquants venait à partir.

Mercato : Akliouche, le remplaçant de Barcola au PSG ? « Maghnes Akliouche ? Ça va être un joli dossier qui est peut-être lié à celui de Barcola. Dans l’éventualité d’un départ de Barcola, qui n’est absolument pas acté, je pense que le PSG va se pencher sur lui. Oui, il sera sur le marché, comme il l’était la saison passée, avec cette fois plus de perspectives de départ. Il y a des clubs sur lui, notamment en Premier League, et le PSG qui s’est toujours intéressé à lui, activera la piste s’il y a un départ devant », a révélé Fabrice Hawkins, journaliste de RMC Sport, présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir.