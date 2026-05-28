«Ça ne suffit pas» : Kylian Mbappé rappelé à l’ordre après ses deux ans au Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une avalanche de buts au Real Madrid, Kylian Mbappé se retrouve dans le collimateur d’une partie des supporters. Une colère comprise par Fernando Sanz, ancien joueur du club espagnol estimant que l’ancienne star du PSG doit fournir plus d’effort chez les Merengue.

Depuis le départ de Kylian Mbappé à l'été 2024, le PSG affiche une impressionnante réussite, visant un deuxième titre consécutif en Ligue des champions, mais on ne peut pas en dire autant de l'autre côté. Et pour cause, le capitaine de l’équipe de France reste sur deux saisons décevantes sur le plan collectif avec le Real Madrid, sans le moindre trophée majeur remporté. De quoi lui valoir des critiques en Espagne, et ce malgré ses statistiques individuelles toujours aussi épatantes avec 86 buts et 12 passes décisives chez les Merengue.

« En plus de marquer des buts et d’avoir une qualité incroyable, il faut fournir des efforts » Formé au Real Madrid, Fernando Sanz n’est pas tendre à l’égard de Kylian Mbappé. « C’est le meilleur joueur du monde. Mais pour jouer au Real Madrid, ça ne suffit pas. En plus de marquer des buts et d’avoir une qualité incroyable, il faut fournir des efforts et faire des sacrifices constants à chaque match. C’est ce qui lui manque, estime l’ancien joueur, interrogé par le quotidien AS. C’est dommage, parce qu’il possède déjà le plus difficile, mais il a du mal à montrer le plus simple pendant les rencontres ».