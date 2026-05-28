Christophe Dugarry ou Eric Di Meco : Jérôme Rothen choisit son consultant préféré sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la tête de son émission sur RMC, Jérôme Rothen est souvent accompagné de Christophe Dugarry et Eric Di Meco. Et comme d'habitude, il n'a pas fait dans la langue de bois lorsqu'il a été invité à donner le nom du consultant qu'il trouve le meilleur à ses côtés.

Après avoir été consultant, Jérôme Rothen a sa propre émission sur RMC depuis 2021 : Rothen s'enflamme. Tous les jours, l'ancien joueur du PSG débriefe l'actualité footballistique sans langue de bois. Mais il n'est pas seul. Souvent accompagné par Christophe Dugarry et Eric Di Meco notamment, Jérôme Rothen a été invité à trancher entre ses deux consultants phares.

Rothen a tranché entre Dugarry et Di Meco... « Christophe Dugarry ! Déjà parce qu'il n'est pas Marseillais (il explose de rire). Non je plaisante. Il n'a pas de calcul en fait. Il est sans filtre. Il peut attaquer n'importe qui, il s'en fout. C'est pour ça que je dis Duga par rapport à Eric. Eric fait plus omnisports. Alors, il vient dans "Rothen s'enflamme", mais il parle de tous les sports avec Vincent (Moscato). Et franchement, le binôme est incroyable », confie-t-il dans une vidéo diffusée sur le site L'EQUIPE avant d'afficher sa préférence entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.