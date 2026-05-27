Kylian Mbappé récompensé : L’annonce officielle du Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une saison compliquée dans le jeu et avec le collectif, Kylian Mbappé a une fois de plus brillé individuellement du côté du Real Madrid. Large meilleur buteur du club madrilène sur cet exercice 2025-2026, l’attaquant français a officiellement été élu joueur de la saison du club merengue ce mercredi.

Le Real Madrid aura réalisé l’une de ses pires saisons depuis bien longtemps. Dépassé en championnat et éliminé de manière précoce en Ligue des Champions, le club madrilène n’aura clairement pas marqué les esprits en 2025-2026. De son côté, Kylian Mbappé lui, a tenté de sauver les meubles avec beaucoup de buts inscrits. Pour sa deuxième saison en Espagne, le Bondynois n’aura pas fait grande impression, et a été récemment critiqué par une grande partie des supporters du Real.

Mbappé, joueur de la saison du Real Madrid Néanmoins, cela n’empêche pas Kylian Mbappé de briller sur le plan statistique. Auteur de 42 buts sous les couleurs du Real Madrid cette saison, le numéro 10 a prouvé qu’il savait parfaitement répondre présent sur le plan des chiffres. Une nouvelle fois meilleur buteur du club sur cette saison, Mbappé a sécurisé son titre honorifique de « Pichichi », récompensant le meilleur buteur du championnat espagnol. Ce mercredi, l’ancien du PSG a également reçu le trophée Cinco Estrellas récompensant le joueur de la saison du côté du Real Madrid.