Kylian Mbappé récompensé : L’annonce officielle du Real Madrid !

Malgré une saison compliquée dans le jeu et avec le collectif, Kylian Mbappé a une fois de plus brillé individuellement du côté du Real Madrid. Large meilleur buteur du club madrilène sur cet exercice 2025-2026, l’attaquant français a officiellement été élu joueur de la saison du club merengue ce mercredi.
Le Real Madrid aura réalisé l’une de ses pires saisons depuis bien longtemps. Dépassé en championnat et éliminé de manière précoce en Ligue des Champions, le club madrilène n’aura clairement pas marqué les esprits en 2025-2026. De son côté, Kylian Mbappé lui, a tenté de sauver les meubles avec beaucoup de buts inscrits. Pour sa deuxième saison en Espagne, le Bondynois n’aura pas fait grande impression, et a été récemment critiqué par une grande partie des supporters du Real.
Mbappé, joueur de la saison du Real Madrid
Néanmoins, cela n’empêche pas Kylian Mbappé de briller sur le plan statistique. Auteur de 42 buts sous les couleurs du Real Madrid cette saison, le numéro 10 a prouvé qu’il savait parfaitement répondre présent sur le plan des chiffres. Une nouvelle fois meilleur buteur du club sur cette saison, Mbappé a sécurisé son titre honorifique de « Pichichi », récompensant le meilleur buteur du championnat espagnol. Ce mercredi, l’ancien du PSG a également reçu le trophée Cinco Estrellas récompensant le joueur de la saison du côté du Real Madrid.
« Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur de football aussi extraordinaire »
Avant de partir, Alvaro Arbeloa, son désormais ex-entraîneur, a décidé de féliciter Kylian Mbappé : « Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur de football aussi extraordinaire doté d’un talent sans pareil. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais les gens forts, si. À tout ce qui nous attend », a ainsi confié celui qui n’aura clairement pas réussi à redresser le club de la capitale espagnole après le départ de Xabi Alonso en janvier dernier…