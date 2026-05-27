Zidane arrive en Équipe de France : L’hommage avant l’heure pour Deschamps, «je ne sais pas si les gens réalisent vraiment»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane devrait, sauf énorme rebondissement, prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France. L’ancien coach du Real Madrid aux trois Ligues des champions est le grand favori de la succession de l’entraîneur qui a fait briller les Bleus pendant quatorze ans sur la scène mondiale. Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, sa dernière compétition, Deschamps a reçu un hommage de Djibril Ciassé.

Ce fut le plus long chapitre de sa carrière d’entraîneur entamée en 2001 à l’AS Monaco. Didier Deschamps est sur le point d’apposer le point final sur son aventure en équipe de France. Et il se peut que le capitaine de France 98 et le sélectionneur de France 2018 soit à nouveau concerné par l’éventuelle troisième étoile de la sélection tricolore en cas de victoire finale des Bleus au Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet). Dès le mois de janvier 2025, Deschamps profitait de l’opération Pièces Jaunes dans l’optique de communiquer sa décision de ne pas laisser la porte ouverte à une prolongation de contrat avec la Fédération française de football pour son bail expirant cet été au terme de la Coupe du monde.

«La définition de gagnant = Didier Deschamps» C’est un secret de polichinelle certes, mais Zinedine Zidane est plus qu’en ballottage favorable pour reprendre le flambeau de l’équipe de France après le départ de Didier Deschamps. Avant même que la Last Dance du coach des Bleus ait lieu dans le pays de l’Oncle Sam, Djibril Cissé lui a rendu hommage au cours de son entrevue avec Yassin Nfaoui pour Secrets de Stars. « DD, c’est quelqu’un que j’apprécie vraiment beaucoup parce que je le trouve humble et les pieds sur terre pour tout ce qu’il a fait. Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment ce qu’a fait ce monsieur pour l’équipe de France et le football en général. C’est un gagnant. La définition de gagnant = Didier Deschamps ».