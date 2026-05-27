Mercato - OM : Un entraîneur rêve de Mason Greenwood, sa prochaine destination se confirme ?

Deux ans après son arrivée et alors que l’OM a besoin de récupérer des liquidités, Mason Greenwood pourrait rapidement quitter Marseille. En ce sens, il est annoncé dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours. Un club dont l’entraîneur, Gian Piero Gasperini, rêverait d’attirer l’ailier âgé de 24 ans.
Dans une situation financière très délicate, l’OM doit vendre d’ici à la fin du mois de juin afin d’échapper a des sanctions de la part de la DNCG. Selon le journaliste de RMC Florent Germain, le club doit récupérer entre 50 et 60M€, tandis qu’un effort de Frank McCourt sera également nécessaire. Personne n’est intransférable à Marseille, même Mason Greenwood, dont le départ semble plus que jamais d’actualité.
Greenwood, le rêve de Gasperini à l’AS Rome
Dans cette optique, son nom revient avec insistance du côté de l’AS Rome ces derniers jours. La Gazzetta dello Sport indiquait que les deux parties étaient déjà en contact et que cette destination plairait à Mason Greenwood, la Louve étant qualifiée en Ligue des champions la saison prochaine. Une tendance confirmée par le journaliste Alfredo Pedulla, qui précise que l’ailier âgé de 24 ans serait le véritable rêve de Gian Piero Gasperini afin de renforcer ses couloirs offensifs cet été. Deux renforts pourraient arriver dans ce secteur de jeu et l’AS Rome serait également sur la piste de Crysencio Summerville (24 ans, West Ham).
Greenwood a quitté son domicile d’Aix-en-Provence
Arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester United, qui récupèrera 40% sur son futur transfert, Mason Greenwood aurait pourtant bien aimé rester. Comme expliqué par le journaliste du JDD Jean-François Pérès, lui et sa famille se sentent bien à Marseille, mais se sont résolus à partir en raison de la situation économique de l’OM. Ils auraient même déjà rendu les clefs de leur domicile situé à Aix-en-Provence, preuve qu’un départ est plus que jamais à l'ordre du jour.