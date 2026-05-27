Mercato - OM : Un entraîneur rêve de Mason Greenwood, sa prochaine destination se confirme ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée et alors que l’OM a besoin de récupérer des liquidités, Mason Greenwood pourrait rapidement quitter Marseille. En ce sens, il est annoncé dans le viseur de l’AS Rome ces derniers jours. Un club dont l’entraîneur, Gian Piero Gasperini, rêverait d’attirer l’ailier âgé de 24 ans.

Dans une situation financière très délicate, l’OM doit vendre d’ici à la fin du mois de juin afin d’échapper a des sanctions de la part de la DNCG. Selon le journaliste de RMC Florent Germain, le club doit récupérer entre 50 et 60M€, tandis qu’un effort de Frank McCourt sera également nécessaire. Personne n’est intransférable à Marseille, même Mason Greenwood, dont le départ semble plus que jamais d’actualité.

Greenwood, le rêve de Gasperini à l’AS Rome Dans cette optique, son nom revient avec insistance du côté de l’AS Rome ces derniers jours. La Gazzetta dello Sport indiquait que les deux parties étaient déjà en contact et que cette destination plairait à Mason Greenwood, la Louve étant qualifiée en Ligue des champions la saison prochaine. Une tendance confirmée par le journaliste Alfredo Pedulla, qui précise que l’ailier âgé de 24 ans serait le véritable rêve de Gian Piero Gasperini afin de renforcer ses couloirs offensifs cet été. Deux renforts pourraient arriver dans ce secteur de jeu et l’AS Rome serait également sur la piste de Crysencio Summerville (24 ans, West Ham).