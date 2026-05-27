Pierre Sage menace de quitter le RC Lens : Le coup de pression dévoilé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que rien ne semblait pouvoir perturber le RC Lens dans sa préparation pour la saison prochaine, les nombreuses déclarations de Pierre Sage au sujet de son avenir sème le trouble. Toutefois, pour Benoit Costil, si le coach des Sang-et-Or laisse planer le doute, c'est uniquement une façon de mettre la pression sur sa direction en vue du mercato.

Depuis la victoire en finale de la Coupe de France, tous les regards sont tournés vers Pierre Sage qui, à la surprise générale, n'a toujours pas affirmé à 100% qu'il resterait sur le banc du RC Lens la saison prochaine. « C'est sûr qu'on a l'impression d'avoir touché notre plafond de verre et on en a encore beaucoup de choses à développer malgré tout. Après, est-ce que les résultats de l'équipe seront à ce niveau-là ? J'en suis pas sûr », a-t-il notamment confié sur le plateau de l'After Foot sur RMC. Cependant, d'après Benoit Costil, c'est simplement une manière pour Pierre Sage de mettre la pression sur ses dirigeants en leur faisant comprendre qu'il a besoin d'une grosse équipe en vue de la saison prochaine et de la Ligue des champions.

«Il peut y avoir un côté stratégique de Pierre Sage» « Il peut y avoir un côté stratégique de Pierre Sage, qui veut une équipe pour réussir l’année prochaine. Il se qualifie en Ligue des Champions, finit deuxième, gagne la Coupe de France… Il espère avoir la meilleure équipe possible. Il est carriériste, et il a raison, il est comme tous les joueurs, il n’y a pas de mal à ça », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.