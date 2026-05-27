Avenir incertain en F1 : Max Verstappen promet une réponse «dans quelques semaines» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est un secret pour personne, Max Verstappen n'apprécie pas les récentes évolutions en Formule 1. A tel point que le quadruple champion du monde n'a jamais écarté l'hypothèse d'un départ. Une situation qui fait grandement parler, mais le pilote Red Bull promet une annonce dans les prochaines semaines.

Cela fait désormais plusieurs mois que Max Verstappen affiche ses doutes au sujet de l'évolution de la Formule 1. La nouvelle réglementation n'est absolument pas à son goût, au point qu'il n'hésite plus à aller tester d'autres disciplines comme ce fut le cas en GT3 lors des 24 Heures du Nürburgring sur la célèbre Nordschleife. Néanmoins, alors qu'il continue à laisser planer le doute sur son avenir en F1, la situation commencerait à se tendre chez Red Bull. Et Max Verstappen en a bien conscience, à tel point qu'il promet des réponses dans les prochaines semaines.

«Je vis ma vie et je sais ce que je veux» « Il ne se passe pas grand-chose dans ma tête à ce sujet. Je vis ma vie et je sais ce que je veux. Nous allons discuter de l’impact de cela avec l’équipe, je sais évidemment qu’il y en a un, mais ce qui se dit reste privé. J’espère que nous en saurons un peu plus dans quelques semaines. Il faut attendre la fin des discussions entre la F1, la FIA et les motoristes et voir ce qu’il en ressort. Mais j’ai clairement dit pendant le week-end que mentalement je ne suis pas prêt à faire une année de plus avec ces moteurs dans la configuration actuelle. Il faut trouver une solution », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.