Avenir incertain en F1 : Max Verstappen promet une réponse «dans quelques semaines» !

Ce n'est un secret pour personne, Max Verstappen n'apprécie pas les récentes évolutions en Formule 1. A tel point que le quadruple champion du monde n'a jamais écarté l'hypothèse d'un départ. Une situation qui fait grandement parler, mais le pilote Red Bull promet une annonce dans les prochaines semaines.
Cela fait désormais plusieurs mois que Max Verstappen affiche ses doutes au sujet de l'évolution de la Formule 1. La nouvelle réglementation n'est absolument pas à son goût, au point qu'il n'hésite plus à aller tester d'autres disciplines comme ce fut le cas en GT3 lors des 24 Heures du Nürburgring sur la célèbre Nordschleife. Néanmoins, alors qu'il continue à laisser planer le doute sur son avenir en F1, la situation commencerait à se tendre chez Red Bull. Et Max Verstappen en a bien conscience, à tel point qu'il promet des réponses dans les prochaines semaines.
«Je vis ma vie et je sais ce que je veux»
« Il ne se passe pas grand-chose dans ma tête à ce sujet. Je vis ma vie et je sais ce que je veux. Nous allons discuter de l’impact de cela avec l’équipe, je sais évidemment qu’il y en a un, mais ce qui se dit reste privé. J’espère que nous en saurons un peu plus dans quelques semaines. Il faut attendre la fin des discussions entre la F1, la FIA et les motoristes et voir ce qu’il en ressort. Mais j’ai clairement dit pendant le week-end que mentalement je ne suis pas prêt à faire une année de plus avec ces moteurs dans la configuration actuelle. Il faut trouver une solution », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«J’espère que nous en saurons un peu plus dans quelques semaines»
« Quand vous passez un week-end sur la Nordschleife puis que vous revenez ici, vous vous dites vraiment : "Ça ne m’avait pas manqué !" C’est comme ça actuellement, mais ce n’est pas comme cela que ça devrait être. En tant qu’équipe, nous poussons aussi la FOM et à la FIA à agir. Et nous, les pilotes également. Nous indiquons ce que nous pensons devoir être amélioré. J’espère qu’ils vont ajuster cela », ajoute Max Verstappen qui se montre catégorique concernant la nécessité d'apporter des changements en Formule 1 : « Il le faut. C’est aussi simple que ça ».