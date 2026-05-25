Max Verstappen menace de quitter la F1 : «Si ça continue comme ça…»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’avenir de Max Verstappen n’en finit plus de faire parler. Le pilote Red Bull a plusieurs fois affiché son attrait pour d’autres disciplines, et il ne s’en cache pas, si les choses restent ainsi en Formule 1, il partira. Le menace est une nouvelle fois lancée.

Depuis l’arrivée d’une nouvelle réglementation en Formule 1, les critiques sont nombreuses. Y compris parmi les pilotes. Et l’un des plus virulents n’est autre que Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne manque jamais une opportunité de critiquer l’évolution de son sport. À tel point qu’il menace régulièrement de quitter la F1, et il l’a encore fait ce week-end au Canada assurant qu’il faudrait vraiment que ça change rapidement.

Verstappen met la pression pour son avenir « Oui... ce ne sera pas mieux avant 2027... enfin il faut l’espérer. Si ça continue comme ça, l’année prochaine va être longue, et je ne le souhaite pas. Franchement, si ça reste comme ça... on verra bien. Mentalement, c’est tout simplement impossible pour moi de continuer ainsi en m’amusant. Vraiment pas », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d’écarter l’idée d’une année sabbatique en 2027 : « Non. Il y a plein d’autres choses intéressantes à faire. »