Max Verstappen menace de quitter la F1 : «Si ça continue comme ça…»

L’avenir de Max Verstappen n’en finit plus de faire parler. Le pilote Red Bull a plusieurs fois affiché son attrait pour d’autres disciplines, et il ne s’en cache pas, si les choses restent ainsi en Formule 1, il partira. Le menace est une nouvelle fois lancée.
Depuis l’arrivée d’une nouvelle réglementation en Formule 1, les critiques sont nombreuses. Y compris parmi les pilotes. Et l’un des plus virulents n’est autre que Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne manque jamais une opportunité de critiquer l’évolution de son sport. À tel point qu’il menace régulièrement de quitter la F1, et il l’a encore fait ce week-end au Canada assurant qu’il faudrait vraiment que ça change rapidement.
Verstappen met la pression pour son avenir
« Oui... ce ne sera pas mieux avant 2027... enfin il faut l’espérer. Si ça continue comme ça, l’année prochaine va être longue, et je ne le souhaite pas. Franchement, si ça reste comme ça... on verra bien. Mentalement, c’est tout simplement impossible pour moi de continuer ainsi en m’amusant. Vraiment pas », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d’écarter l’idée d’une année sabbatique en 2027 : « Non. Il y a plein d’autres choses intéressantes à faire. »
«Ce sera pas mieux avant 2027... enfin il faut l’espérer»
Bien que frustré, Max Verstappen tente toutefois de garder le sourire en conservant de l’optimisme pour le futur. Mais pour cela, il faudra faire évoluer la réglementation. « Restons optimistes : nous travaillons toujours, je crois, à la mise en place de ces changements. Bien sûr, certains, qui ont peut-être un léger avantage actuellement, vont essayer de faire obstacle, mais si la FIA et la FOM sont fermes, elles n’ont pas d’autre choix que d’agir », conclut le quadruple champion du monde. Red Bull et la F1 sont donc prévenus, si les choses n'évoluent pas rapidement, le Néerlandais partira.