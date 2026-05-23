F1 : Max Verstappen en clash avec un ancien pilote, «je ne sais pas quel est son problème» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Réputé pour être assez agressif en piste, Max Verstappen n’échappe pas aux critiques. Dernièrement, c’est l’ancien pilote Juan Pablo Montoya qui n’a pas hésité à pointer du doigt l’attitude du champion néerlandais. Face à ces critiques incessantes du Colombien, le pilote Red Bull a répondu sèchement, ne mâchant pas ses mots.

Depuis ses débuts en Formule 1, Max Verstappen a souvent reçu son lot de critiques. Si personne ne remet en cause son talent, le quadruple champion du monde génère parfois des accusations concernant sa manière de piloter jugée agressive. Ces derniers temps, Juan Pablo Montoya, ancien pilote, s’en est donné à cœur joie à l’encontre de Verstappen, qui n’a pas hésité à répondre sèchement ce samedi.

Verstappen répond cash à Juan Pablo Montoya « Je ne sais pas quel est son problème. J’ai aussi très peu de patience envers quelqu’un qui débite autant d’inepties. Je ne comprends simplement pas pourquoi des types comme lui sont payés par la direction de la Formule 1, juste parce qu’il travaille parfois pour eux. Vous ne voulez sûrement pas quelqu’un comme ça dans le paddock qui crache autant de bêtises ? Je pense que c’est un cas de : ‘Je dis quelque chose de différent de tout le monde, donc je suis pertinent.’ Ça ne me dérange pas tant que ça ; c’est son problème. Je vis ma vie et je ne laisserai pas ça m’influencer », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Le Sprint.