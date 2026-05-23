«Si j’arrête, j’arrête complètement» : L'énorme annonce de Max Verstappen sur son avenir !

Cela fait plusieurs mois que l'avenir de Max Verstappen est incertain, et le début de saison de Red Bull n'a pas aidé à calmer les rumeurs. Néanmoins, le quadruple champion du monde assure qu'il ne quittera pas la Formule 1 tout de suite. Mais si jamais cela se produisait, ce serait définitif.
Alors qu'il na jamais caché sa lassitude face à la façon dont évoluait la Formule 1, notamment avec la nouvelle réglementation actuelle, Max Verstappen a plusieurs fois semé le doute sur son avenir. Une incertitude entretenue par sa participation à des courses dans d'autres disciplines. Mais alors que le quadruple champion du monde assure qu'en 2027 il sera toujours en F1, il n'hésite pas non plus à se montrer clair pour le futur plus lointain.
Max Verstappen annonce qu'il reste en F1...
« Oui, définitivement. Sauf si des choses complètement folles arrivent, mais je ne pars pas de ce principe. J’espère que tout le monde tiendra parole, mais je peux confirmer que je resterai en Formule 1. Je ne prendrais pas de pause ou d’année sabbatique, je ne suis pas ce genre de personne. Si j’arrête, j’arrête complètement. Mais ce n’est absolument pas d’actualité pour le moment », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
... mais il met la pression pour son avenir !
« Je préférerais rester lié à Red Bull pour le reste de ma vie, je l’ai toujours dit. Cette décision n’a pas besoin d’être prise aujourd’hui ou demain. Que ce soit ici ou ailleurs, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte qu’un simple contrat en F1. Je parle aussi de tous les autres projets. J’en discute également avec Red Bull. Personnellement, je suis très détendu à ce sujet. Il ne faut pas rendre cela plus dramatique que nécessaire. Même si cela ne fonctionne pas, ça me convient aussi. C’est simplement ma façon de voir la vie », ajoute Max Verstappen.