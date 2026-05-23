«Si j’arrête, j’arrête complètement» : L'énorme annonce de Max Verstappen sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait plusieurs mois que l'avenir de Max Verstappen est incertain, et le début de saison de Red Bull n'a pas aidé à calmer les rumeurs. Néanmoins, le quadruple champion du monde assure qu'il ne quittera pas la Formule 1 tout de suite. Mais si jamais cela se produisait, ce serait définitif.

Alors qu'il na jamais caché sa lassitude face à la façon dont évoluait la Formule 1, notamment avec la nouvelle réglementation actuelle, Max Verstappen a plusieurs fois semé le doute sur son avenir. Une incertitude entretenue par sa participation à des courses dans d'autres disciplines. Mais alors que le quadruple champion du monde assure qu'en 2027 il sera toujours en F1, il n'hésite pas non plus à se montrer clair pour le futur plus lointain.

Max Verstappen annonce qu'il reste en F1... « Oui, définitivement. Sauf si des choses complètement folles arrivent, mais je ne pars pas de ce principe. J’espère que tout le monde tiendra parole, mais je peux confirmer que je resterai en Formule 1. Je ne prendrais pas de pause ou d’année sabbatique, je ne suis pas ce genre de personne. Si j’arrête, j’arrête complètement. Mais ce n’est absolument pas d’actualité pour le moment », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.