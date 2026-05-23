Mercato - OM : Le premier chantier de Grégory Lorenzi est connu !

Axel Cornic

Tout se bouscule à l’Olympique de Marseille après la fin de la saison. On digère à peine les nombreuses crises et polémiques que l’on a vécues, qu’il faut déjà se projeter sur l’avenir, mais surtout sur le mercato estival qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines. Et on connait déjà ce qui devrait être la priorité de Grégory Lorenzi, futur directeur sportif du club phocéen.

On n’a pas le temps de se reposer. Après une saison catastrophique, qui s’est tout de même sur une qualification pour la Ligue Europa, l’OM va devoir tout reconstruire. Un nouveau président va arriver début juillet avec Stéphane Richard, tout comme un nouveau directeur sportif, puisque Grégory Lorenzi va prendre le poste laissé vacant par Medhi Benatia.

Tout est à refaire à l’OM Personne n’est à l’abri et l’entraineur est remis en question. Il faut dire que depuis son arrivée en février dernier, en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas convaincu. Il pourrait donc lui aussi être remplacé et on connait déjà les principaux candidats. L’Equipe a évoqué une rencontre entre Stéphane Richard et Bruno Genesio, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain. Mais la grosse cote du moment concerne Christophe Galtier, qui pourrait faire son grand retour à l’OM après y avoir joué à la fin du siècle dernier.