Nouvel entraîneur à l'OM : Christophe Galtier est à Marseille, ça chauffe pour la succession d'Habib Beye !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a pas rempli ses objectifs avec l'OM, Habib Beye ne sera plus là à la rentrée. En effet, Frank McCourt serait en quête d'un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Et sa priorité serait Christophe Galtier, ex-joueur de l'OM qui a déjà entrainé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM de Frank McCourt a décidé de s'offrir les services d'Habib Beye. Passé par le Stade Rennais, le coach sénégalais est devenu le nouvel entraineur de l'équipe première marseillaise le 18 février. A son arrivée à l'OM, Habib Beye a paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, l'ancien joueur du club phocéen avait des objectifs à remplir pour aller au bout de son engagement.

«Christophe Galtier est actuellement à Marseille» A la tête de l'OM, Habib Beye avait pour mission de qualifier son équipe pour la prochaine Ligue des Champions et pour la finale de la Coupe de France. Toutefois, le technicien de 48 ans a échoué. En effet, l'OM a été éliminé par le Toulouse FC en quart de finale et n'a terminé qu'à la cinquième place en Ligue 1. Résultat, le club de Frank McCourt devra se contenter de la Ligue Europa en 2026-2027.