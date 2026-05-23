Real Madrid : Mourinho reçoit une réponse pour ce transfert à 80M€ !

Amadou Diawara

Alors qu'Alvaro Arbeloa a officialisé son départ à la fin de la saison, José Mourinho devrait prendre sa place au Real Madrid. Pour remplir ses objectifs à la Maison-Blanche, le Special One aimerait pouvoir compter sur Morten Hjulmand, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 80M€. Interrogé sur l'avenir de son capitaine, Rui Borges a lâché ses vérités.

Après l'éviction de Xabi Alonso, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa. Ex-coach du Castilla, ce dernier a été promu. Installé en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 13 janvier, Alvaro Arbeloa va quitter son poste dès la fin de cette saison. En effet, l'Espagnol a officialisé son départ lors de sa dernière conférence de presse.

Real Madrid : Mourinho veut recruter Hjulmand Pour remplacer Alvaro Arbeloa, le Real Madrid devrait rapatrier José Mourinho à l'intersaison. Si son retour à la Maison-Blanche n'est pas encore officiel, le Special One préparerait déjà son mercato. Au milieu de terrain, José Mourinho aimerait recruter Morten Hjulmand, comme révélé par la Cadena COPE. Si sa clause libératoire serait fixé à 80M€, le numéro 42 du Sporting pourrait tout de même être vendu pour un somme proche de 50M€ d'après A Bola. Mais quelle est la position de Rui Borges, l'entraineur du club portugais ?