Real Madrid : Mourinho reçoit une réponse pour ce transfert à 80M€ !

Alors qu'Alvaro Arbeloa a officialisé son départ à la fin de la saison, José Mourinho devrait prendre sa place au Real Madrid. Pour remplir ses objectifs à la Maison-Blanche, le Special One aimerait pouvoir compter sur Morten Hjulmand, qui dispose d'une clause libératoire fixée à 80M€. Interrogé sur l'avenir de son capitaine, Rui Borges a lâché ses vérités.
Après l'éviction de Xabi Alonso, Florentino Pérez a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa. Ex-coach du Castilla, ce dernier a été promu. Installé en tant qu'entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 13 janvier, Alvaro Arbeloa va quitter son poste dès la fin de cette saison. En effet, l'Espagnol a officialisé son départ lors de sa dernière conférence de presse.
Real Madrid : Mourinho veut recruter Hjulmand
Pour remplacer Alvaro Arbeloa, le Real Madrid devrait rapatrier José Mourinho à l'intersaison. Si son retour à la Maison-Blanche n'est pas encore officiel, le Special One préparerait déjà son mercato. Au milieu de terrain, José Mourinho aimerait recruter Morten Hjulmand, comme révélé par la Cadena COPE. Si sa clause libératoire serait fixé à 80M€, le numéro 42 du Sporting pourrait tout de même être vendu pour un somme proche de 50M€ d'après A Bola. Mais quelle est la position de Rui Borges, l'entraineur du club portugais ?
Un transfert à 50M€ pour Morten Hjulmand ?
Lors d'un entretien accordé à Sport TV, Rui Borges s'est prononcé sur l'intérêt du Real Madrid pour son capitaine Morten Hjulmand (26 ans). « Cela me paraît tout à fait naturel, compte tenu du grand joueur qu’il est et des saisons qu’il a réalisées au Sporting. C’est un joueur qui dispute de nombreux matchs par an, sa qualité est indéniable. Que ce soit le Real Madrid ou une autre grande équipe mondiale, cela ne me surprend absolument pas qu’on parle de Morten comme on parle des autres joueurs. C’est la preuve que le travail a été, au moins en partie, bien fait. Nous sommes tous repartis avec une plus-value, même si nous n’avons pas réussi à remporter trois championnats consécutifs. Grâce à la qualité individuelle et collective de l’équipe, nous sommes tous repartis avec une plus-value, et cela, en tant que leader, me rend heureux », s'est enflammé l'entraineur du Sporting.