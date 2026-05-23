Ligue des Champions : Après la finale, Arsenal veut boucler ce transfert avec le PSG !

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va se frotter à Arsenal. En effet, les Parisiens et les Gunners ont rendez-vous le samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Après ce choc, Mikel Arteta aimerait chiper Gonçalo Ramos à Luis Enrique.
Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea, de Liverpool et du Bayern, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, et ce, pour la deuxième saison consécutive. Sacré face à l'Inter le 31 mai dernier (victoire 5-0 à l'Allianz Arena de Munich), le club emmené par Luis Enrique va affronter Arsenal ce samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Peu importe l'issue de cette rencontre, le PSG pourrait négocier le transfert de Gonçalo Ramos avec les Gunners lors du prochain mercato estival.
PSG : Gonçalo Ramos est une priorité pour Arsenal
Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. En effet, la position du club et les souhaits personnels du joueur iraient dans ce sens. Plus précisément, le PSG serait disposé à accepter le départ de Gonçalo Ramos, préférant le vendre au bon prix plutôt que de le forcer à rester. Ce qui a alarmé de nombreuses écuries européennes.
PSG : Mikel Arteta est fan de Gonçalo Ramos
A en croire Ekrem Konur, Gonçalo Ramos aurait la cote sur le marché des transferts. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, le buteur du PSG aurait la possibilité de signer à l'AC Milan, à l'Atlético de Madrid, à Manchester United, à Arsenal et à Chelsea. D'abord, les Rossoneri envisageraient de formuler une offre convaincante après la Coupe du Monde, et ce, pour satisfaire les demandes de Massimiliano Allegri sur le mercato. Ensuite, Gonçalo Ramos correspondrait au profil recherché par les Colchoneros pour remplacer potentiellement Julian Alvarez, qui serait dans le collimateur du PSG. Un échange entre les deux joueurs serait donc envisageable. Outre-Manche, Manchester United serait sur les traces du Portugais depuis plusieurs années. De son côté, Arsenal a fait de l'attaquant de 24 ans une priorité, et ce, parce qu'il répond aux critères recherchés par Mikel Arteta au poste d'avant-centre. Enfin, Chelsea s'intéresse également à Gonçalo Ramos. Et son prix ne représente pas un obstacle insurmontable pour les Blues.