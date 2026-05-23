Ligue des Champions : Après la finale, Arsenal veut boucler ce transfert avec le PSG !

Amadou Diawara

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va se frotter à Arsenal. En effet, les Parisiens et les Gunners ont rendez-vous le samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Après ce choc, Mikel Arteta aimerait chiper Gonçalo Ramos à Luis Enrique.

Tombeur de l'AS Monaco, de Chelsea, de Liverpool et du Bayern, le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions, et ce, pour la deuxième saison consécutive. Sacré face à l'Inter le 31 mai dernier (victoire 5-0 à l'Allianz Arena de Munich), le club emmené par Luis Enrique va affronter Arsenal ce samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest. Peu importe l'issue de cette rencontre, le PSG pourrait négocier le transfert de Gonçalo Ramos avec les Gunners lors du prochain mercato estival.

PSG : Gonçalo Ramos est une priorité pour Arsenal Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, Gonçalo Ramos devrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival. En effet, la position du club et les souhaits personnels du joueur iraient dans ce sens. Plus précisément, le PSG serait disposé à accepter le départ de Gonçalo Ramos, préférant le vendre au bon prix plutôt que de le forcer à rester. Ce qui a alarmé de nombreuses écuries européennes.