Gonçalo Ramos : Le PSG prépare un transfert XXL !

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale serait prêt à se séparer de son numéro 9. Toutefois, le PSG refuserait de brader Gonçalo Ramos, qui a une valeur marchande avoisinant les 35M€.
Etincelant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hauts sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG et Benfica ont conclu un prêt payant d'environ 15M€ avec option d'achat. Et pour conserver définitivement Gonçalo Ramos, le club rouge et bleu a levé sa clause à 65M€.
Transfert de Ramos : Le PSG va réclamer une somme importante
Lors de son arrivée à Paris, Gonçalo Ramos a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, le buteur portugais de 24 ans pourrait faire ses valises dès cet été. D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, le PSG serait prêt à se séparer de Gonçalo Ramos lors du prochain mercato.
Gonçalo Ramos : Une valeur marchande d'environ 35M€
A en croire Ekrem Konur, les dirigeants du PSG seraient prêts à accepter la vente de Gonçalo Ramos. Plutôt que de forcer son numéro 9 à rester, le club de la capitale préférerait boucler son transfert au bon prix. Ouvert à l'idée de céder Gonçalo Ramos cet été, le PSG refuserait toutefois de le brader. Alors que Gonçalo Ramos a le niveau international et n'est âgé que de 23 ans, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi exigera une somme importante. A ce jour, la valeur marchande de Gonçalo Ramos serait évaluée à 35M€. Reste à savoir s'il quittera finalement le PSG lors de la prochaine fenêtre du mercato, et si oui, pour rejoindre quel club.