Gonçalo Ramos : Le PSG prépare un transfert XXL !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors du prochain mercato estival. En effet, le club de la capitale serait prêt à se séparer de son numéro 9. Toutefois, le PSG refuserait de brader Gonçalo Ramos, qui a une valeur marchande avoisinant les 35M€.

Etincelant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les hauts sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le PSG et Benfica ont conclu un prêt payant d'environ 15M€ avec option d'achat. Et pour conserver définitivement Gonçalo Ramos, le club rouge et bleu a levé sa clause à 65M€.

Transfert de Ramos : Le PSG va réclamer une somme importante Lors de son arrivée à Paris, Gonçalo Ramos a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, le buteur portugais de 24 ans pourrait faire ses valises dès cet été. D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées via Hooligan Soccer, le PSG serait prêt à se séparer de Gonçalo Ramos lors du prochain mercato.