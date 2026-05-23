Rugby - Finale de la Champions Cup : Après le XV de France, il compte briser les rêves de l’UBB !

Axel Cornic

Après Montpellier, qui a remporté la Challenge Cup ce vendredi soir contre l’Ulster (59-26), c’est au tour de l’Union Bordeaux-Bègles de fouler la pelouse du stade San Mamés de Bilbao pour la finale de Champions Cup. Et les Champions en titre auront un sacré client face à eux, avec le Leinster, quadruple vainqueur de la compétition.

En difficulté en Top 14, l’UBB peut se refaire en Champions Cup. Après le titre de la saison dernière, Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont en effet l’occasion de signer un incroyable doublé, puisqu’ils se sont une nouvelle fois qualifiés pour la finale, en éliminant notamment le Stade Toulousain. Mais le plus dur est à venir, avec le Leinster qui semble avoir préparé un plan pour les faire tomber.

Jacques Nienaber est de retour La presse irlandaise rappelle en effet que le coach principal de la province de Dublin n’est autre que Jacques Nienaber, l’ancien manager de l’Afrique du Sud qui avait éliminé le XV de France lors de la Coupe du monde 2023. « Le système 'Springbok - Leinster' mis en place par Nienaber vise à neutraliser l'attaque dévastatrice que l'UBB déploiera lors de la finale. Dans ce système, Garry Ringrose (trois-quart centre du Leinster) est libre de sortir de sa ligne pour rompre la connexion entre le meilleur ouvreur du monde et le finisseur le plus redoutable du rugby » a écrit The Irish Time.