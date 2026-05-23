Equipe de France : Didier Deschamps a dévoilé sa surprise pour la Coupe du monde, c'est validé par Emmanuel Macron !

Alexis Brunet

Le 14 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026 dans laquelle figurent quelques surprises. Après une grande saison avec le RC Lens, Robin Risser a eu la chance d’être appelé comme troisième gardien des Bleus. Juste avant le début de la finale de la Coupe de France, le portier lensois a d’ailleurs échangé avec Emmanuel Macron à ce sujet.

Lors de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France fera partie des favorites. Les Bleus pourront compter sur des leaders comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais aussi quelques jeunes talents comme Robin Risser. Auteur d’une très bonne saison avec le RC Lens, le portier a eu la surprise de voir son nom être prononcé par Didier Deschamps le 14 mai dernier lors de l’annonce de la liste pour le mondial.

Macron a félicité Risser Avant de partir à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Robin Risser disputait ce vendredi soir la finale de la Coupe du monde avec le RC Lens contre l’OGC Nice. Lorsque le président de la République est venu saluer les joueurs du nord de la France, le portier a d’ailleurs reçu les félicitations d’Emmanuel Macron, comme l’ont capté les caméras de France 2. « Bravo pour la saison. Chapeau. (Diallo intervient : « Il va venir à la Coupe du monde avec nous »). Ouais, à quel âge ? 21 ans. Chapeau. Bravo, j'ai lu les interviews, vous gardez la tête froide. C'est bien. Vous allez au château le 2 juin, je vous verrai. »