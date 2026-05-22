Coup de théâtre au RC Lens ? Pierre Sage fait une annonce après la révélation d'un journaliste de L'EQUIPE !

Il y a quelques jours, Loïc Tanzi a jeté un froid sur l'avenir de Pierre Sage, assurant qu'il ne pouvait pas assurer à 100% qu'il resterait l'entraîneur du RC Lens. Cependant, l'ancien coach de l'OL a tenu à se montrer rassurant concernant son futur promettant que son souhait était toujours de rester sur le banc des Sang-et-Or.
Cette saison, le RC Lens a été la grande surprise en France. Deuxièmes de Ligue 1 et donc directement qualifiés pour la Ligue des champions, les Sang-et-Or vont également disputer la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. Une saison qui est donc pleinement réussie, et pourtant, Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, a jeté un froid sur l'avenir de l'entraîneur lensois Pierre Sage dont le contrat court pourtant jusqu'en 2028.
Loïc Tanzi jette un froid pour Pierre Sage...
« Je ne suis pas sûr à 100% qu’il soit là l’année prochaine. Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens, mais je ne pense pas que ça a été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne suis pas sûr à 100% qu'il sera l'entraîneur de Lens la saison prochaine », confiait-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.
... qui rassure le RC Lens
Néanmoins, Pierre Sage s'est montré beaucoup plus optimiste au sujet de avenir, assurant qu'il se voyait rester au RC Lens la saison prochaine. « Je sais que tout peut se passer mais, malgré tout, l'intention de continuer avec la plus grande partie possible de cet effectif est bien présente. Il faut aussi être conscient qu'on a fait une bonne saison, que les coaches sont souvent associés à la réussite de leur équipe. Il se passe des choses mais, pour l'instant, l'idée c'est de rester », a-t-il assuré dans les colonnes de L'EQUIPE.