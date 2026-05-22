Coup de théâtre au RC Lens ? Pierre Sage fait une annonce après la révélation d'un journaliste de L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Loïc Tanzi a jeté un froid sur l'avenir de Pierre Sage, assurant qu'il ne pouvait pas assurer à 100% qu'il resterait l'entraîneur du RC Lens. Cependant, l'ancien coach de l'OL a tenu à se montrer rassurant concernant son futur promettant que son souhait était toujours de rester sur le banc des Sang-et-Or.

Cette saison, le RC Lens a été la grande surprise en France. Deuxièmes de Ligue 1 et donc directement qualifiés pour la Ligue des champions, les Sang-et-Or vont également disputer la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice. Une saison qui est donc pleinement réussie, et pourtant, Loïc Tanzi, journaliste de L'EQUIPE, a jeté un froid sur l'avenir de l'entraîneur lensois Pierre Sage dont le contrat court pourtant jusqu'en 2028.

Loïc Tanzi jette un froid pour Pierre Sage... « Je ne suis pas sûr à 100% qu’il soit là l’année prochaine. Je pense qu’il y a une réflexion de son côté, et du côté du club. On parle d’environnement sain, c’est la vérité à Lens, mais je ne pense pas que ça a été si facile non plus toute la saison pour Pierre Sage. Il n’a pas été d’accord constamment avec ses dirigeants. Je ne dis pas qu’il va partir, mais je ne suis pas sûr à 100% qu'il sera l'entraîneur de Lens la saison prochaine », confiait-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.