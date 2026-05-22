Julian Alvarez : Le PSG reçoit une première réponse... du FC Barcelone !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'avenir de Julian Alvarez devrait être l'un des feuilletons du mercato. Et pour cause, l'attaquant de l'Atlético de Madrid est notamment convoité par le PSG, mais également le FC Barcelone qui cherche à remplacer Robert Lewandowski. Deco, directeur sportif du club blaugrana, a d'ailleurs évoqué cette piste.

Ce sera probablement l'un des joueurs les plus convoités durant le mercato. En effet, Julian Alvarez est régulièrement cité dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG qui serait la formation la plus active dans ce dossier. Néanmoins, le FC Barcelone en aurait également fait sa priorité de l'été. Et pour cause, le club blaugrana s'apprête à perdre Robert Lewandowski, qui a déjà fait ses adieux, et a donc fait de l'international argentin sa priorité. Un dossier que Deco, directeur sportif du Barça, a d'ailleurs évoqué.

Deco sort du silence pour Alvarez « Ce n'est pas une question de profil. Nous n'écartons personne et ne recrutons personne. Ce sont des questions internes ; ce que nous devons garantir, c'est que nous allons travailler comme chaque année. Nous avons perdu un joueur très important, Robert, et bien sûr, nous allons essayer de renforcer l'équipe », confie le dirigeant du Barça dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, avant d'évoquer le départ de Robert Lewandowski qui semble difficile à compenser.