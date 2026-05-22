«Je serai là» : L'annonce tant attendue d'Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti contre le Paris FC après avoir ressenti une gêne au mollet, Ousmane Dembélé a fait trembler les supporters du PSG à deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Mais le Ballon d'Or a mis fin au suspens assurant qu'il serait bien présent le 30 mai sur la pelouse de Budapest.

Dimanche soir à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 face au Paris FC, Ousmane Dembélé a ressenti une douleur au mollet, précipitant sa sortie. Luis Enrique assurait qu'il s'agit d'une simple précaution, mais à moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, cette situation a inquiété, surtout compte tenu du passif du numéro 10 du PSG. Mais alors que le compte à rebours est désormais lancé à 8 jours de la grande finale à Budapest, Ousmane Dembélé s'est montré rassurant, promettant qu'il serait disponible.

Dembélé rassure le PSG « Ça va beaucoup mieux que dimanche. J'ai eu une petite alerte, mais il n'y a rien d'inquiétant m'a dit le docteur. C'est le mollet. J'ai eu une petite tension au mollet et j'ai préféré ne pas prendre de risque. Oui, je serai là le 30, ne vous inquiétez pas », confie le numéro 10 du PSG au micro de M6, diffuseur de la finale de la Ligue des champions, avant d'en rajouter une couche.